РФ увеличила боевую часть "шахедов" с 50 до 90 кг – Defense Express

Увеличенная боевая часть "шахеда" (Фото: Defense Express)

Россия начала устанавливать в дальнобойные беспилотники типа Shahed-136 два новых вида боевых частей комбинированного типа, одна из которых производится в РФ, а вторая – в Иране. Обе имеют увеличенный вес со стандартных 50 кг до 90 кг. Об этом сообщает Defense Express со ссылкой на неназванных собеседников.

Новая 90-кг боевая часть российского производства обладает комбинированным кумулятивным, осколочным, фугасным и зажигательным действием.

Новая боевая часть иранского производства имеет схожие параметры, но не имеет зажигательных элементов.

Как отмечает издание, враг постоянно модернизирует "шахеды" как по комплектующим, включая обновление систем спутниковой навигации с целью защиты от действия РЭБ, так и по тактике использования.

В частности, РФ уже многократно вводила новые боевые части для дальнобойных БпЛА. Так, в 2024 году началось использование 50-кг комбинированной боевой части с термобарическим и осколковым эффектом. У нее корпус заряда обложен 9-мм металлическими шариками, усиливающими поражающее действие.

Фото: Defense Express