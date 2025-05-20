РФ увеличила боевую часть "шахедов" с 50 до 90 кг – Defense Express
Россия начала устанавливать в дальнобойные беспилотники типа Shahed-136 два новых вида боевых частей комбинированного типа, одна из которых производится в РФ, а вторая – в Иране. Обе имеют увеличенный вес со стандартных 50 кг до 90 кг. Об этом сообщает Defense Express со ссылкой на неназванных собеседников.
Новая 90-кг боевая часть российского производства обладает комбинированным кумулятивным, осколочным, фугасным и зажигательным действием.
Новая боевая часть иранского производства имеет схожие параметры, но не имеет зажигательных элементов.
Как отмечает издание, враг постоянно модернизирует "шахеды" как по комплектующим, включая обновление систем спутниковой навигации с целью защиты от действия РЭБ, так и по тактике использования.
В частности, РФ уже многократно вводила новые боевые части для дальнобойных БпЛА. Так, в 2024 году началось использование 50-кг комбинированной боевой части с термобарическим и осколковым эффектом. У нее корпус заряда обложен 9-мм металлическими шариками, усиливающими поражающее действие.
- 24 декабря 2024 года аналитики Defense Express сообщили, что Россия могла достичь темпов производства дронов-камикадзе Shahed-136 на уровне 2000 единиц в месяц. Такой вывод базируется на анализе серийных номеров сбитых вражеских беспилотников.