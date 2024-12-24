Defense Express: Россия, вероятно, производит уже по 2000 "шахедов" в месяц

''Шахед'' (Фото: depositphotos)

Аналитики Defense Express предполагают, что к концу 2024 года Россия могла добиться темпов производства дронов-камикадзе Shahed-136 на уровне 2000 единиц в месяц. Такой вывод базируется на анализе серийных номеров сбитых вражеских беспилотников.

К примеру, на фото агентства Anadolu видны обломки дрона с номером Ы 11934, который был использован во время атаки на Харьков 21 декабря 2024 года. Если серийная нумерация шла без пропусков, значит Россия могла изготовить около 10 000 "шахедов" в 2024 году, отмечает издание.

В то же время, как выяснили аналитики, в феврале 2024 года номера дронов с индексом Ы превышали 2600.

Фото: Anadolu

По наблюдениям Defense Espress, первоначально оккупанты применяли дроны с индексом М, которые, вероятно, были собраны в Иране. В 2023 году появились модели с индексом К и КБ, которые уже производились в России, однако эта серия больше не встречается.

Российское производство "шахедов" в особой экономической зоне "Алабуга" достигло высоких темпов, говорится в материале. Средний показатель в 1000 единиц в месяц в течение года рос, и к концу октября был зафиксирован дрон с номером "Ы 7069".

Если номер "Ы 11934" последовательный, это означает, что к концу года темпы производства выросли до 2000 единиц в месяц, отмечают аналитики. Причины столь резкого роста пока остаются неизвестными.