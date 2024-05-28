Российская "Алабуга" в Татарстане планирует ежегодно производить 6000 "шахедов" – WSJ

Уже в апреле предприятие опередило график и поставило 4500 обещанных дронов, отметило WSJ

Последствия удара "шахедом", Киев, 22 декабря. Иллюстративное изображение (Фото: EPA)

Российский завод "Алабуга" планирует производить 6000 ударных беспилотников типа Shahed ежегодно. В конце апреля он уже опередил свой производственный график и поставил 4500 дронов. Об этом сообщило издание The Wall Street Journal.

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Издание отметило, что российские бизнесмены заключили соглашение о строительстве завода еще в конце 2022 года, когда они прилетели в Иран с выгодным предложением в виде $1,7 млрд, которые частично были оплачены золотыми слитками.

В частности, согласно контракту, завод в "Алабуге" должен производить 6000 "шахедов" в год, в дополнение к разведывательным дронам, а уже в апреле предприятие опередило график и поставило 4500 обещанных дронов.

Как пишет издание со ссылкой на украинскую военную разведку и бывшего сирийского офицера, российские солдаты уже учатся управлять беспилотниками в Сирии с инструкторами как из Корпуса стражей революции, так и из поддерживаемой Ираном боевой группировки Хезболла.

The Wall Street Journal отметило, что десятки разведывательных беспилотников М3 "Альбатрос", изготовленных на "Алабуге", получили подробную фоторазведку об украинских позициях и перемещениях на передовой. Их производитель заявил, что беспилотники уже отработали в Белгородском районе.

Издание также приводит заявление эксперта по беспилотникам Генри Томпсона, что Россия теперь производит собственные боеголовки вместо того, чтобы ждать иранские, ускоряя производство боеспособного оружия.

"Переход Москвы на беспилотники происходит благодаря использованию теневых логистических сетей Тегерана в дополнение к иранским военным технологиям", – акцентировало издание.

Также по данным издания, первоначальное производство дронов "Альбатрос" в значительной степени возлагалось на студентов из близлежащих технических колледжей. Впрочем, Москве этого было недостаточно, в связи с чем работников начали искать в Африке.

9 июня 2023 года разведка США заявила о том, что Иран поставлял в Россию материалы для строительства завода по производству дронов, который должен быть размещен в "Алабуге".

В конце июля росСМИ "Протокол" опубликовало расследование о производстве иранских "шахедов" в российском Татарстане.

17 августа The Washington Post обнародовал информацию о том, что Россия с помощью Ирана планирует изготовить 6000 дронов к 2025 году. Согласно данным производство "шахедов" будет проходить в "Алабуге".

В ноябре стало известно, что Россия продолжает строить завод по производству иранских дронов Shahed, однако западные страны не наложили санкций на владельца предприятия.

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