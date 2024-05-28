Російська "Алабуга" у Татарстані планує щороку виробляти 6000 "шахедів" — WSJ

Вже у квітні підприємство випередило графік та поставило 4500 обіцяних дронів, зазначило WSJ

Наслідки від удару "шахедом", Київ, 22 грудня. Ілюстративне зображення (Фото: EPA)

Російський завод "Алабуга" планує виробляти 6000 ударних безпілотників типу Shahed щороку. Наприкінці квітня він вже випередив свій виробничий графік та поставив 4500 дронів. Про це повідомило видання The Wall Street Journal.

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Видання зазначило, що російські бізнесмени уклали угоду про будівництво заводу ще наприкінці 2022 року, коли вони прилетіли до Ірану з вигідною пропозицією у вигляді $1,7 млрд, що частково були сплачені золотими злитками.

Зокрема, відповідно до контракту, завод в "Алабузі" має виробляти 6000 "шахедів" на рік, на додаток до розвідувальних дронів, а вже у квітні підприємство випередило графік та поставило 4500 обіцяних дронів.

Як пише видання з посиланням на українську військову розвідку та колишнього сирійського офіцера, російські солдати вже навчаються керувати безпілотниками в Сирії з інструкторами як з Корпусу вартових революції, так і з підтримуваного Іраном бойового угруповання Хезболла.

The Wall Street Journal зазначило, що десятки розвідувальних безпілотників М3 "Альбатрос", виготовлених на "Алабузі", отримали детальну фоторозвідку про українські позиції та переміщення на передовій. Їх виробник заявив, що безпілотники вже відпрацювали в Бєлгородському районі.

Видання також наводить заяву експерта з безпілотників Генрі Томпсона, що Росія тепер виробляє власні боєголовки замість того, щоб чекати на іранські, прискорюючи виробництво боєздатної зброї.

"Перехід Москви на безпілотники відбувається завдяки використанню тіньових логістичних мереж Тегерана на додаток до іранських військових технологій", – акцентувало видання.

Також за даними видання, початкове виробництво дронів "Альбатрос" значною мірою покладалось на студентів з довколишніх технічних коледжів. Втім, Москві було цього недостатньо, у зв'язку з чим працівників почали шукати в Африці.

9 червня 2023 року розвідка США заявила про те, що Іран постачав у Росію матеріали для будівництва заводу з виробництва дронів, який мав бути розміщений в "Алабузі".

Наприкінці липня росЗМІ "Протокол" опублікувало розслідування про виробництво іранських "шахедів" у російському Татарстані.

17 серпня The Washington Post оприлюднив інформацію про те, що Росія за допомогою Ірану планує виготовити 6000 дронів до 2025 року. Згідно з даними виробництво "шахедів" відбуватиметься в "Алабузі".

У листопаді стало відомо, що Росія продовжує зводити завод із виробництва іранських дронів Shahed, проте західні країни не наклали санкцій на власника підприємства.

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