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Як Росія виробляє дрони Shahed-136 у Татарстані. З'явилося розслідування про роботу заводу

Этот материал также доступен на русском
25.07.2023, 12:46
Як Росія виробляє дрони Shahed-136 у Татарстані. З'явилося розслідування про роботу заводу - Фото
Дрон-камікадзе Shahed-136 (Фото: скриншот з відео)

Російське дисидентське видання "Протокол" опублікувало розслідування про виробництво іранських дронів-камікадзе Shahed-136 у російському Татарстані на території особливої економічної зони "Алабуга".

Журналісти пишуть, що повномасштабна війна РФ проти України поставила хрест на ідеї "перспективної економічної зони" в Алабузі, а мобілізація в Росії вдарила по людському ресурсу, тому вирішили почати брати оборонні замовлення, щоб отримати відстрочку від призову для співробітників.

Спочатку планувалося виробляти бронежилети, проте результатом стали бойові дрони — у Татарстані хотіли робити розвідувальні БПЛА "Орлан-10", але після низки бюрократичних перешкод там дійшли до виробництва "шахедів".

За словами джерел видання, контракт Росії з Іраном оцінюється близько 115-130 млрд рублів. Комплектація для Shahed повністю постачається з Ірану, а їхнє безпосереднє складання відбувається вже в Татарстані.

Договір країн передбачає повне навчання спеціалістів з Алабуги на іранських виробництвах. Джерела уточнюють, що у Татарстані купили "франшизу" на виробництво іранських дронів.

За задумом росіян, надалі кількість складових частин, що імпортуються з Ірану, поступово знижуватиметься, на Алабузі планують навчитися робити електроніку і двигуни самостійно — повне припинення постачань комплектовання нібито займе два-три роки.

У матеріалі повідомляється, що тільки зараз, на першому етапі співпраці Ірану та РФ, ангар для виробництва "шахедів" у Татарстані займає 40 кв. км.

Перший етап виробництва зараз добігає кінця — це просто збірка з готових запчастин. За наступний рік в Алабузі планують здійснити автоматизацію виробництва. Ворог хоче, щоб ефективність збірки має перевершити іранську в десятки разів, а підсумкова площа ангарів має бути більшою за 100 кв. км.

  • 24 травня президент Володимир Зеленський у зверненні до народу Ірану заявив, що Іран, підтримуючи Росію у війні проти України, доб'ється лише ще більшої ізоляції від світу та ще більших проблем, та закликав перестати постачати Росії дрони-камікадзе, якими агресор тероризує мирне населення та руйнує об'єкти цивільної інфраструктури.
  • Влада Ірану звинуватила Зеленського в "антиіранській пропаганді".
  • У червні Білий дім повідомляв, що розвідка США має інформацію про те, що Іран постачає в Росію матеріали для будівництва заводу з виробництва дронів.

Читайте також: "Шахед" росіян упав на приватний будинок за Сумами, вбивши вночі двох мирних жителів

Дмитро Гриниченко
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РосіявійнаІранТатарстанShahed-136дрони-камікадзе
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