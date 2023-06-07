"Шахед" росіян упав на приватний будинок за Сумами, вбивши вночі двох мирних жителів
07.06.2023, 10:28
Фото: t.me/ermaka2022
Вночі 7 червня російські окупанти пустили дрон-камікадзе типу Shahed по населеному пункту в прикордонні на північний схід від Сум: влучили у приватний житловий будинок, де загинули двоє цивільних. Про це повідомила Сумська військова обласна адміністрація.
Пояснюємо складні речі простими словами – підписуйся на наш YouTube
Влучення "шахеда" відбулося в Юнаківській сільській громаді (територія біля автодороги Суми – Курськ).
Будинок зруйновано. Почалася пожежа.
Ще одна людина отримала поранення, її доправили до лікарні.
"Вони просто запустили "шахед" у житловий будинок", – написав у Telegram голова ВП Андрій Єрмак та показав руїни будинку.
Окрім цього, російські терористи "традиційно" обстрілювали прикордонні селища з мінометів.
ДОВІДКА. "Шахед" (Shahed-136, "Герань-2") – "безхвостий" баражувальний боєприпас у формі трикутного крила, він же дрон-камікадзе іранського виробництва. Довжина ~3 м, розмах ~2,2 м, вага ~200 кг, зокрема маса бойової частини ~40 кг. Дальність польоту невідома, але її вистачає на сотні кілометрів на висотах від десятків метрів та вище на швидкості ~170 км/год. Оснащений двотактним двигуном 50 к.с., чий "мопедний" звук складно сплутати з чимось іншим. Shahed-131 ("Герань-1") менший, має б/ч до 15 кг. Союзник російських терористів Іран передає РФ сотні "шахедів" для її геноцидної війни проти України. Вперше зафіксовано на фронті у вересні 2022-го біля Куп'янська.
- Вночі 6 червня 2023 року РФ підірвала ГЕС в окупованій Новій Каховці. Оголошено евакуацію.
- Також 6 червня росіяни знову вдарили по аміакопроводу в Харківській області.
Якщо Ви помітили орфографічну помилку, виділіть її мишкою і натисніть Ctrl+Enter.
Ще по темі
Київ б'ється. Зенітники та інші бійці ППО збили ракети і дрони Росії, столиця чула вибухи 02.06.2023Київ атаковано "шахедами", столична ППО влаштувала окупантам дронопад. Горіла багатоповерхівка 30.05.2023Київська ППО збила понад 40 цілей, зірвавши комбіновану атаку Росії. Вибухи були й в областях 29.05.2023
Останні новини
Коментарі