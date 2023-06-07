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"Шахед" росіян упав на приватний будинок за Сумами, вбивши вночі двох мирних жителів

Этот материал также доступен на русском
07.06.2023, 10:28
Фото: t.me/ermaka2022

Вночі 7 червня російські окупанти пустили дрон-камікадзе типу Shahed по населеному пункту в прикордонні на північний схід від Сум: влучили у приватний житловий будинок, де загинули двоє цивільних. Про це повідомила Сумська військова обласна адміністрація.

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Влучення "шахеда" відбулося в Юнаківській сільській громаді (територія біля автодороги Суми – Курськ).

Будинок зруйновано. Почалася пожежа.

Ще одна людина отримала поранення, її доправили до лікарні.

"Вони просто запустили "шахед" у житловий будинок", – написав у Telegram голова ВП Андрій Єрмак та показав руїни будинку.

Окрім цього, російські терористи "традиційно" обстрілювали прикордонні селища з мінометів.

ДОВІДКА. "Шахед" (Shahed-136, "Герань-2") – "безхвостий" баражувальний боєприпас у формі трикутного крила, він же дрон-камікадзе іранського виробництва. Довжина ~3 м, розмах ~2,2 м, вага ~200 кг, зокрема маса бойової частини ~40 кг. Дальність польоту невідома, але її вистачає на сотні кілометрів на висотах від десятків метрів та вище на швидкості ~170 км/год. Оснащений двотактним двигуном 50 к.с., чий "мопедний" звук складно сплутати з чимось іншим. Shahed-131 ("Герань-1") менший, має б/ч до 15 кг. Союзник російських терористів Іран передає РФ сотні "шахедів" для її геноцидної війни проти України. Вперше зафіксовано на фронті у вересні 2022-го біля Куп'янська.
Євген Пилипенко
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втратиБПЛАдронСумська областьShahedдрон-камикадзе
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