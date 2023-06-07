"Шахед" россиян упал на частный дом за Сумами, убив ночью двух мирных жителей — карта

Ночью 7 июня российские оккупанты пустили дрон-камикадзе типа Shahed по населенному пункту в приграничье на северо-восток от Сум: попали в частный жилой дом, где погибли двое гражданских. Об этом сообщила Сумская военная областная администрация.

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Попадание "шахеда" произошло в Юнаковской сельской общине (территория возле автодороги Сумы – Курск).

Дом был разрушен, начался пожар.

Еще один человек получил ранение, его доставили в больницу.

"Они просто запустили "шахед" в жилой дом", – написал в Telegram глава ОП Андрей Ермак и показал руины дома.

Помимо этого, российские террористы "традиционно" обстреливали приграничные поселки из минометов.

СПРАВКА. " . " Шахед " (Shahed-136, "Герань-2") – "бесхвостый" барражирующий боеприпас в форме треугольного крыла, он же дрон-камикадзе иранского производства. Длина ~3 м, размах ~2,2 м, вес ~200 кг, в том числе масса боевой части ~40 кг. Дальность полета неизвестна, но ее хватает на сотни километров на высотах от десятков метров и выше на скорости ~170 км/ч. Оснащен двухтактным двигателем 50 к.с., чей "мопедный" звук сложно перепутать с чем-то другим. Shahed-131 ("Герань-1") меньше, имеет б/ч до 15 кг. Союзник российских террористов Иран передает РФ сотни "шахедов" для ее геноцидной войны против Украины. Впервые зафиксирован на фронте в сентябре 2022-го возле Купянска.

Ночью 6 июня 2023 года РФ подорвала ГЭС в оккупированной Новой Каховке. Объявлена эвакуация.

Также 6 июня россияне снова ударили по аммиакопроводу в Харьковской области.

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