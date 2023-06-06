Россияне снова ударили по аммиакопроводу в Харьковской области, шесть прилетов — глава ОВА

Российские оккупанты снова нанесли удары по аммиакопроводу в Харьковской области, зафиксировано шесть прилетов. Об этом сообщил глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов.

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По его словам, противник во второй раз обстреляли аммиакопровод в Купянском районе.

Зафиксировано шесть прилетов в район насосной станции возле поселка Масютовка — последнее время там продолжаются ожесточенные бои.

Синегубов заявил, что пока аммиака в воздухе не зафиксировано, ситуация под контролем.

Ночью 6 июня 2023 года оккупанты взорвали Каховскую гидроэлектростанцию, объявлена эвакуация.

Зеленский собрал экстренное заседание СНБО.

Компания "Укргидроэнерго" заявила, что Каховская ГЭС после взрыва полностью разрушена и не подлежит восстановлению.

В Днепр уже попало более 150 тонн машинного масла.

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