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Россияне снова ударили по аммиакопроводу в Харьковской области, шесть прилетов — глава ОВА

Цей матеріал також доступний українською
06.06.2023, 21:30
Россияне снова ударили по аммиакопроводу в Харьковской области, шесть прилетов — глава ОВА - Фото
Олег Синегубов (Фото: ОП)

Российские оккупанты снова нанесли удары по аммиакопроводу в Харьковской области, зафиксировано шесть прилетов. Об этом сообщил глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов

По его словам, противник во второй раз обстреляли аммиакопровод в Купянском районе. 

Зафиксировано шесть прилетов в район насосной станции возле поселка Масютовка — последнее время там продолжаются ожесточенные бои. 

Синегубов заявил, что пока аммиака в воздухе не зафиксировано, ситуация под контролем. 

  • Ночью 6 июня 2023 года оккупанты взорвали Каховскую гидроэлектростанцию, объявлена эвакуация.
  • Зеленский собрал экстренное заседание СНБО.
  • Компания "Укргидроэнерго" заявила, что Каховская ГЭС после взрыва полностью разрушена и не подлежит восстановлению.
  • В Днепр уже попало более 150 тонн машинного масла.

Читайте также: Новая Каховка уходит под воду после подрыва ГЭС: два видео из города

Дмитрий Гриниченко
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