Новая Каховка уходит под воду после подрыва ГЭС: два видео из города
06.06.2023, 14:40
Скриншот
В сети появилось еще несколько видео из Новой Каховки, затопленной после подрыва россиянами гидроэлектростанции.
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На опубликованных кадрах видно затопленные улицы, дома и админздания, "ушедшие" под воду.
Ранее секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что Каховскую дамбу взорвали военнослужащие 205-й мотострелковой бригады вооруженных сил РФ, контролировавшие этот объект.
- Ночью 6 июня 2023 года российские оккупанты взорвали Каховскую гидроэлектростанцию, объявлена эвакуация.
- Зеленский собрал экстренное заседание СНБО.
- По состоянию на 7:30 полностью или частично затоплены Тягинка, Львово, Одрадокаменка Бериславского района; Понятовка, Ивановка, Токаревка, Белозерка; микрорайон Остров города Херсона.
- Компания Укргидроэнерго заявила, что Каховская ГЭС после взрыва полностью разрушена и не подлежит восстановлению.
- В Днепр уже попало более 150 тонн машинного масла.
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