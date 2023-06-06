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Новая Каховка уходит под воду после подрыва ГЭС: два видео из города

Цей матеріал також доступний українською
06.06.2023, 14:40
Новая Каховка уходит под воду после подрыва ГЭС: два видео из города - Фото
Скриншот

В сети появилось еще несколько видео из Новой Каховки, затопленной после подрыва россиянами гидроэлектростанции.

На опубликованных кадрах видно затопленные улицы, дома и админздания, "ушедшие" под воду.

Ранее секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что Каховскую дамбу взорвали военнослужащие 205-й мотострелковой бригады вооруженных сил РФ, контролировавшие этот объект. 

  • Ночью 6 июня 2023 года российские оккупанты взорвали Каховскую гидроэлектростанцию, объявлена эвакуация.
  • Зеленский собрал экстренное заседание СНБО.
  • По состоянию на 7:30 полностью или частично затоплены Тягинка, Львово, Одрадокаменка Бериславского района; Понятовка, Ивановка, Токаревка, Белозерка; микрорайон Остров города Херсона.
  • Компания Укргидроэнерго заявила, что Каховская ГЭС после взрыва полностью разрушена и не подлежит восстановлению.
  • В Днепр уже попало более 150 тонн машинного масла.

Читайте также: ВСУ о безопасности Киевской ГЭС: Принимаем меры, сводящие к нулю возможные действия оккупантов

Оксана Житнюк
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