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ВСУ о безопасности Киевской ГЭС: Принимаем меры, сводящие к нулю возможные действия РФ

Цей матеріал також доступний українською
06.06.2023, 12:56
ВСУ о безопасности Киевской ГЭС: Принимаем меры, сводящие к нулю возможные действия РФ - Фото
Сергей Наев (фото - пресс-служба Луганской ВГА)

Военными приняты меры по безопасности Киевской ГЭС как по прикрытию от ударов с воздуха, так и по невозможности действий диверсионно-разведывательных сил противника. Об этом в комментарии Укринформу сообщил командующий Объединенными силами ВСУ генерал-лейтенант Сергей Наев.

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Киевская ГЭС находится в зоне ответственности группировки сил и средств обороны Киева, отметил он.

"Нами приняты соответствующие меры по безопасности: как по прикрытию от ударов с воздуха, так и по невозможности действий диверсионно-разведывательных сил противника. Этот комплекс мер полностью внедрен и уже действует", – отметил Наев.

По его словам, враг и до этого пытался повредить дамбы на реке Днепр, но его действия были безуспешны.

"Мы, конечно, анализируем все угрозы, которые могут быть в будущем и заранее принимаем адекватные меры, снижающие и сводящие к нулю возможные вражеские действия", – подчеркнул Наев.

  • Ночью 6 июня 2023 года российские оккупанты взорвали Каховскую гидроэлектростанцию, объявлена эвакуация.
  • Президент Владимир Зеленский собрал экстренное заседание Совета по нацбезопасности и обороне.
  • По состоянию на 7:30 полностью или частично затоплены Тягинка, Львово, Одрадокаменка Бериславского района; Понятовка, Ивановка, Токаревка, Белозерка; микрорайон Остров города Херсона.
  • Компания Укргидроэнерго заявила, что Каховская ГЭС после взрыва полностью разрушена и не подлежит восстановлению.
  • Международное агентство ООН по атомной энергетике заявило, что подрыв ГЭС и разрушение ее плотины пока не создает непосредственной угрозы для ЗАЭС.

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Вадим Ребрина
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