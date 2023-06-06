ВСУ о безопасности Киевской ГЭС: Принимаем меры, сводящие к нулю возможные действия РФ

Военными приняты меры по безопасности Киевской ГЭС как по прикрытию от ударов с воздуха, так и по невозможности действий диверсионно-разведывательных сил противника. Об этом в комментарии Укринформу сообщил командующий Объединенными силами ВСУ генерал-лейтенант Сергей Наев.

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Киевская ГЭС находится в зоне ответственности группировки сил и средств обороны Киева, отметил он.

"Нами приняты соответствующие меры по безопасности: как по прикрытию от ударов с воздуха, так и по невозможности действий диверсионно-разведывательных сил противника. Этот комплекс мер полностью внедрен и уже действует", – отметил Наев.

По его словам, враг и до этого пытался повредить дамбы на реке Днепр, но его действия были безуспешны.

"Мы, конечно, анализируем все угрозы, которые могут быть в будущем и заранее принимаем адекватные меры, снижающие и сводящие к нулю возможные вражеские действия", – подчеркнул Наев.

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