Подрыв россиянами Каховской ГЭС. Зеленский собирает экстренное заседание СНБО

Президент Владимир Зеленский собирает экстренное заседание Совета нацбезопасности и обороны по вопросу подрыва российскими военными Каховской ГЭС. Об этом сообщил глава Офиса президента Андрей Ермак, который отметил, что в результате российского теракта возможно уничтожение части населенных пунктов и биосферы.

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Ермак назвал подрыв ГЭС очередным военным преступлением российских террористов.

"Это экоцид. Россияне будут отвечать за возможное лишение питьевой воды людей на юге Херсона и в Крыму, возможно уничтожение части населенных пунктов и биосферы", – написал глава ОП.

Также действия оккупантов несут угрозу для ЗАЭС, добавил он.

"Власть работает как центральная, так и региональная. Безопасность людей сегодня – приоритет. Должны обеспечить наказание для врага на международном уровне", – отметил Ермак.

Ночью 6 июня российские оккупанты взорвали Каховскую гидроэлектростанцию, объявлена эвакуация.

Представитель оперативного командования "Юг" Наталья Гуменюк сообщила, что более серьезные последствия из-за подрыва российскими военными Каховской ГЭС будут на временно оккупированном левом берегу Днепра, поскольку он ниже правого.

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