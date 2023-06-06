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Подрыв Каховской ГЭС. Более сложная ситуация будет на левом берегу, он ниже – ВСУ

Цей матеріал також доступний українською
06.06.2023, 07:54
Подрыв Каховской ГЭС. Более сложная ситуация будет на левом берегу, он ниже – ВСУ - Фото
Каховская ГЭС (Скриншот видео)

Более серьезные последствия в результате подрыва российскими военными Каховской ГЭС будут на временно оккупированном левом берегу Днепра, поскольку он ниже правого. Об этом сообщила спикер оперативного командования "Юг" Наталья Гуменюк в эфире телемарафона.

По словам Гуменюк, россияне подорвали часть конструкции Каховской ГЭС.

"Поняв, что натворили, сейчас сами эвакуируются. Потому что в первую очередь пострадает левый берег, поскольку он географически более низкий", – сказала она.

Гуменюк добавила, что основное затопление произойдет именно на временно оккупированном левом берегу Днепра, а оккупанты вчера "отжимали" у людей плавсредства – видимо, готовились к бегству.

Она призвала людей, которые живут на опасных территориях, по возможности, не ждать официальной эвакуации – если есть свой транспорт, уезжать самостоятельно и помогать соседям. 

Ночью 6 июня российские оккупанты подорвали Каховскую гидроэлектростанцию, объявлена эвакуация

Потенциальные зоны затопления на правобережной части Днепра: села Николаевка, Ольговка, Львово, Тягинка, Понятовка, Ивановка, Токаревка, Приднепровское и частично город Херсон – остров Корабелов.

Уровень воды поднимается и всем, кто находится в зоне опасности, необходимо:
- выключить все электроприборы,
- взять документы и вещи первой необходимости,
- позаботиться о близких и домашних любимцах,
- выполнять инструкции спасателей и полицейских.

  • 20 октября 2022 года президент Владимир Зеленский, выступая перед Евросоветом, заявил, что у Украины есть информация о минировании россиянами дамбы и агрегатов на Каховской ГЭС, и оккупанты уже "все подготовили" для этого теракта.
  • Секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что если россияне взорвут дамбу Каховской ГЭС, это приведет к катастрофе с большим количеством жертв, к тому же, временно оккупированный Крым будет отрезан от водоснабжения.
  • 9 ноября Зеленский предупредил российские власти, что если они попытаются взорвать Каховскую ГЭС, это будет означать объявление ими войны всему миру.

Читайте также: Какие последствия может иметь подрыв Каховской ГЭС и дамбы

Наталья Медведева
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войнакаховская гэс
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