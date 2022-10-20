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Российские оккупанты заминировали дамбу Каховской ГЭС – Зеленский

Цей матеріал також доступний українською
20.10.2022, 20:58
Российские оккупанты заминировали дамбу Каховской ГЭС – Зеленский - Фото
Владимир Зеленский (Фото – Офис президента)

У Украины есть информация о том, что российские оккупанты заминировали дамбу и агрегаты Каховской гидроэлектростанции и уже подготовили все для теракта. Об этом президент Владимир Зеленский сказал 20 сентября, выступая по видеосвязи перед Европейским советом.

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"Россия сознательно создает почву для создания масштабной катастрофы на юге Украины. У нас есть и информация, что российские террористы заминировали дамбу и агрегаты Каховской гидроэлектростанции <…> По нашей информации, Россия подготовила уже все, чтобы совершить этот теракт", – сказал Зеленский.

Он подчеркнул, что дамба Каховской ГЭС удерживает объем около 18 млн кубометров воды, и если россияне ее подорвут, то в зоне быстрого затопления окажутся больше 80 населенных пунктов, включая Херсон.

"Сотни, сотни тысяч людей могут пострадать. Может быть разрушено обеспечение водой значительной части юга Украины. Этот российский теракт может оставить Запорожскую атомную электростанцию без воды для охлаждения. Вода для ЗАЭС берется именно из Каховского водохранилища", – подчеркнул Зеленский.

Он добавил, что даже работа канала, построенного для поставок воды в Крым, о котором периодически "беспокоятся" в Москве, будет полностью разрушена.

Зеленский заявил, что необходимо направить на территорию Каховской ГЭС международную наблюдательную миссию, вернуть туда украинский персонал, который "вышвырнули" россияне", и обеспечить немедленное и профессиональное разминирование объекта.

  • 18 октября командующий войной России против Украины Сергей Суровикин сказал, что на херсонском направлении "сложилась непростая ситуация", и заявил о намерении России депортировать население Херсонской области.
  • Местный гауляйтер Владимир Сальдо заявил, что якобы "существует непосредственная опасность затопления территорий в связи с планируемым разрушением плотины Каховской ГЭС".

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Оксана Житнюк
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Владимир Зеленский война Херсонская область заминирование каховская гэс
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