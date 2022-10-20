Каховская ГЭС. Подрыв дамбы будет катастрофой, но тогда РФ отрежет воду в Крым — Данилов
Если россияне подорвут дамбу Каховской гидроэлектростанции в Новой Каховке, то это приведет к катастрофе с большим количеством жертв, но тогда временно оккупированный Крым будет отрезан от водоснабжения. Об этом заявил секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов в интервью 24 каналу.
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По его словам, вероятно, оккупанты могут пойти на подрыв Каховской ГЭС, но это навредит им самим в первую очередь, так как водоснабжение Крыма будет остановлено на ближайшие годы.
Он отметил, что противник также может уничтожить агрегаты, которые производят электроэнергию для страны.
"Это они могут сделать, и у нас есть информация по этому поводу", — сказал Данилов.
Секретарь СНБО подчеркнул, что если россияне подорвут Каховскую ГЭС, то есть опасность для ряда населенных пунктов — это будет не просто уничтожение объектов инфраструктуры, а катастрофа "невероятного масштаба" с большим количеством человеческих жертв.
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