Херсонская область. Авиация ВСУ семь раз ударила по оккупантам — потери России от ОК "Юг"

Авиация Вооруженных Сил Украины семь раз ударила по российским оккупантам на южном направлении, артиллерия выполнила 440 огневых задач. Об этом сообщили в сводке оперативного командования "Юг".

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Военные заявляют, что штурмовая авиация нанесла шесть ударов по пунктам развертывания зенитно-ракетных комплексов "Бук-2М", "Тор" и "Панцирь", а пара вертолетов Ми-24 и Ми-8 атаковали район сосредоточения живой силы и техники вблизи Любомировки.

Ракетно-артиллерийские подразделения за сутки отработали 440 огневых задач. Противник потерял 43 человека, шесть танков, девять единиц автомобильной и бронированной техники, две гаубицы 152 мм, командно-штабную машину и беспилотник.

Также были уничтожены два склада боеприпасов в Бериславском районе.

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Дмитро Гриниченко

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