Херсонская область. Авиация ВСУ семь раз ударила по оккупантам — потери России от ОК "Юг"
Авиация Вооруженных Сил Украины семь раз ударила по российским оккупантам на южном направлении, артиллерия выполнила 440 огневых задач. Об этом сообщили в сводке оперативного командования "Юг".
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Военные заявляют, что штурмовая авиация нанесла шесть ударов по пунктам развертывания зенитно-ракетных комплексов "Бук-2М", "Тор" и "Панцирь", а пара вертолетов Ми-24 и Ми-8 атаковали район сосредоточения живой силы и техники вблизи Любомировки.
Ракетно-артиллерийские подразделения за сутки отработали 440 огневых задач. Противник потерял 43 человека, шесть танков, девять единиц автомобильной и бронированной техники, две гаубицы 152 мм, командно-штабную машину и беспилотник.
Также были уничтожены два склада боеприпасов в Бериславском районе.
- Российский диктатор Владимир Путин отказался отводить войска из Херсона, несмотря на просьбы командиров, и лично занялся стратегическим планированием войны против Украины, сообщала газета The New York Times.
- ВСУ в Херсонской области продолжают двигаться вперед, на передовой им противостоят подразделения Воздушно-десантных войск РФ, сообщали в ОК "Юг".
- Российские оккупанты подтянули резервы и пытаются контратаковать в Херсонской области, чтобы остановить продвижение Вооруженных Сил Украины, сообщал заместитель начальника главного оперативного управления Генштаба ВСУ бригадный генерал Алексей Громов.
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