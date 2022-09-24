Путин отказался отводить войска из Херсона и лично руководит войной против Украины — NYT

Российский диктатор Владимир Путин отказался отводить войска из Херсона, несмотря на просьбы командиров, и лично занялся стратегическим планированием войны против Украины. Об этом со ссылкой на американских чиновников сообщает The New York Times.

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Американцы сообщают, что Путин отверг просьбу своих командиров об отводе войск из Херсона на левый берег Днепра, так как это стало бы унизительным публичным поражением для диктатора. Отмечается, что Путин сосредоточен на победе любой ценой и говорит командирам, что стратегические решения на местах должен принимать лично он.

Хотя Путин и принял некоторые рекомендации военного командования, включая мобилизацию, его участие в принятии решений создало напряженность, заявили американские официальные лица. Неприятие диктатором вывода войск из Херсона привело к снижению морального духа среди военных, которые были отрезаны от снабжения.

Помимо блокировки отступления из Херсона, Путин поставил под сомнение усилия по укреплению обороны оккупантов на левом берегу реки Оскол в Харьковской области — он выступает против отступления в этом месте, так как не хочет отдавать президенту Владимиру Зеленскому что-либо, что выглядит как победа.

Официальные лица США заявляют, что российские офицеры расходятся в мнениях относительно реакции на контрнаступление Украины, некоторые считают, что нужно сопротивляться директивам Путина, другие же — что указания диктатора можно выполнить.

Ранее канал CNN со ссылкой на источники в разведке США сообщал, что офицеры армии России жалуются родственникам на решения руководства в Москве, а Владимир Путин лично командует своими генералами.

Наступление ВСУ на Херсонскую область является "тщательно продуманной операцией" с эффективным использованием огневой мощи, сообщил глава Объединенного комитета начальников штабов США генерал Марк Милли.

Некоторые подразделения россиян на правом берегу Днепра в Херсонской области ведут переговоры с украинскими воинами, чтобы сложить оружие.

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Дмитро Гриниченко

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