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Путин отказался отводить войска из Херсона и лично руководит войной против Украины — NYT

Цей матеріал також доступний українською
24.09.2022, 10:17
Путин отказался отводить войска из Херсона и лично руководит войной против Украины — NYT - Фото
Владимир Путин (Фото: EPA)

Российский диктатор Владимир Путин отказался отводить войска из Херсона, несмотря на просьбы командиров, и лично занялся стратегическим планированием войны против Украины. Об этом со ссылкой на американских чиновников сообщает The New York Times.

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Американцы сообщают, что Путин отверг просьбу своих командиров об отводе войск из Херсона на левый берег Днепра, так как это стало бы унизительным публичным поражением для диктатора. Отмечается, что Путин сосредоточен на победе любой ценой и говорит командирам, что стратегические решения на местах должен принимать лично он. 

Хотя Путин и принял некоторые рекомендации военного командования, включая мобилизацию, его участие в принятии решений создало напряженность, заявили американские официальные лица. Неприятие диктатором вывода войск из Херсона привело к снижению морального духа среди военных, которые были отрезаны от снабжения. 

Помимо блокировки отступления из Херсона, Путин поставил под сомнение усилия по укреплению обороны оккупантов на левом берегу реки Оскол в Харьковской области — он выступает против отступления в этом месте, так как не хочет отдавать президенту Владимиру Зеленскому что-либо, что выглядит как победа. 

Официальные лица США заявляют, что российские офицеры расходятся в мнениях относительно реакции на контрнаступление Украины, некоторые считают, что нужно сопротивляться директивам Путина, другие же — что указания диктатора можно выполнить. 

Читайте также: Белый дом: Наступление Украины — это ошеломляющий успех, но впереди битва в районе Херсона 

Дмитро Гриниченко
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армия России война владимир путин Херсон
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