Офицеры армии РФ жалуются на решения Москвы, а Путин лично командует генералами — CNN

Офицеры армии России жалуются родственникам на решения руководства в Москве, а диктатор Владимир Путин лично командует своими генералами. Об этом со ссылкой на источники в американской разведке сообщает канал CNN.

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Источники сообщают, что российские военные расходятся во мнениях относительно того, как лучше всего противостоять неожиданному наступлению Украины на поле боя, поскольку оккупанты оказалась в обороне как на востоке, так и на юге.

Путин якобы сам дает указания непосредственно генералам на местах, что является "весьма необычной тактикой управления в современной армии", которая говорит о неэффективной командной структуре, которая мешала России с начала большой войны.

Данные американской разведки свидетельствуют о том, что российские офицеры спорят между собой, а также жалуются друзьям и родственникам в России на решения Москвы. Также есть серьезные разногласия младших военных по стратегии с военачальниками — они пытаются договориться о том, чтобы сосредоточить усилия на создании оборонительных рубежей.

Канал приводит пропагандистское сообщение Минобороны РФ о том, что Москва перебрасывает войска на восток, где Украина добилась успехов, но американцы утверждают, что основная часть оккупационной армии России все еще остается на юге.

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Дмитро Гриниченко

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