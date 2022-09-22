Офицеры армии РФ жалуются на решения Москвы, а Путин лично командует генералами — CNN
Офицеры армии России жалуются родственникам на решения руководства в Москве, а диктатор Владимир Путин лично командует своими генералами. Об этом со ссылкой на источники в американской разведке сообщает канал CNN.
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Источники сообщают, что российские военные расходятся во мнениях относительно того, как лучше всего противостоять неожиданному наступлению Украины на поле боя, поскольку оккупанты оказалась в обороне как на востоке, так и на юге.
Путин якобы сам дает указания непосредственно генералам на местах, что является "весьма необычной тактикой управления в современной армии", которая говорит о неэффективной командной структуре, которая мешала России с начала большой войны.
Данные американской разведки свидетельствуют о том, что российские офицеры спорят между собой, а также жалуются друзьям и родственникам в России на решения Москвы. Также есть серьезные разногласия младших военных по стратегии с военачальниками — они пытаются договориться о том, чтобы сосредоточить усилия на создании оборонительных рубежей.
Канал приводит пропагандистское сообщение Минобороны РФ о том, что Москва перебрасывает войска на восток, где Украина добилась успехов, но американцы утверждают, что основная часть оккупационной армии России все еще остается на юге.
- Наступление ВСУ на Херсонскую область является "тщательно продуманной операцией" с эффективным использованием огневой мощи, сообщил глава Объединенного комитета начальников штабов США генерал Марк Милли.
- Директор Центрального разведуправления США Уильям Бернс заявил, что "не стал бы недооценивать возможности и мужество украинцев", комментируя контрнаступление Вооруженных Сил Украины.
- Некоторые подразделения россиян на правом берегу Днепра в Херсонской области ведут переговоры с украинскими воинами, чтобы сложить оружие.
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