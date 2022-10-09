Наступление на Херсон — ВСУ освободили 1170 кв. км и продолжают двигаться вперед

Вооруженные Силы Украины освободили более 1170 кв. км в ходе наступления в Херсонской области. Об этом в эфире национального телемарафона сообщила спикер оперативного командования "Юг" Наталья Гуменюк.

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По ее словам, на юге Силы обороны продолжают "подогревать" российских оккупантов, продвигаясь вперед.

На сегодняшний день, с начала активных действий, освобождено более 1170 кв. км на Херсонском направлении.

"Продолжается работа по закреплению и зачисткам территорий. Противник оставляет заминированные дома, дороги и поля, где будут проводить сельскохозяйственные работы. Поэтому возвращаться на освобожденные территории пока не стоит", — сказала Гуменюк.

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Дмитро Гриниченко

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