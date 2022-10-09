Наступление на Херсон — ВСУ освободили 1170 кв. км и продолжают двигаться вперед
Вооруженные Силы Украины освободили более 1170 кв. км в ходе наступления в Херсонской области. Об этом в эфире национального телемарафона сообщила спикер оперативного командования "Юг" Наталья Гуменюк.
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По ее словам, на юге Силы обороны продолжают "подогревать" российских оккупантов, продвигаясь вперед.
На сегодняшний день, с начала активных действий, освобождено более 1170 кв. км на Херсонском направлении.
"Продолжается работа по закреплению и зачисткам территорий. Противник оставляет заминированные дома, дороги и поля, где будут проводить сельскохозяйственные работы. Поэтому возвращаться на освобожденные территории пока не стоит", — сказала Гуменюк.
- Российский диктатор Владимир Путин отказался отводить войска из Херсона, несмотря на просьбы командиров, и лично занялся стратегическим планированием войны против Украины, сообщала газета The New York Times.
- ВСУ в Херсонской области продолжают двигаться вперед, на передовой им противостоят подразделения Воздушно-десантных войск РФ, сообщали в ОК "Юг".
- Российские оккупанты подтянули резервы и пытаются контратаковатьв Херсонской области, чтобы остановить продвижение Вооруженных Сил Украины, сообщал заместитель начальника главного оперативного управления Генштаба ВСУ бригадный генерал Алексей Громов.
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