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Наступление на Херсон. Россияне подтянули резервы и пытаются контратаковать — Генштаб

Цей матеріал також доступний українською
06.10.2022, 15:36
Наступление на Херсон. Россияне подтянули резервы и пытаются контратаковать — Генштаб - Фото
Алексей Громов (Фото: скриншот с видео)

Российские оккупанты подтянули резервы и пытаются контратаковать в Херсонской области, чтобы остановить продвижение Вооруженных Сил Украины. Об этом на брифинге сообщил заместитель начальника главного оперативного управления Генштаба ВСУ бригадный генерал Алексей Громов.

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По его словам, на Херсонском направлении противник пытается контратаковать за счет резервов, чтобы остановить украинское наступление и восстановить утраченные позиции.

Он отметил, что с 1 октября ВСУ освободили 29 населенных пунктов.

"Оккупанты продолжают обстрелы гражданской инфраструктуры. Исходя из стратегии противника, он и далее будет запугивать население применением ракет, авиации и беспилотников", — сказал Громов. 

Генерал подчеркнул, что россияне пытаются восстановить логистику своей группировки на правом берегу Днепра, пытаясь вести снабжение при помощи паромов и понтонных переправ, однако ВСУ держат их под огневым контролем. 

Читайте также: Наступление на Херсон. В США считают, что Украина "вполне" может отбить Крым — Telegraph

Дмитро Гриниченко
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война Херсонская область генштаб Алексей Громов наступление на Херсон
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