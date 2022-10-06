Наступление на Херсон. Россияне подтянули резервы и пытаются контратаковать — Генштаб

Российские оккупанты подтянули резервы и пытаются контратаковать в Херсонской области, чтобы остановить продвижение Вооруженных Сил Украины. Об этом на брифинге сообщил заместитель начальника главного оперативного управления Генштаба ВСУ бригадный генерал Алексей Громов.

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По его словам, на Херсонском направлении противник пытается контратаковать за счет резервов, чтобы остановить украинское наступление и восстановить утраченные позиции.

Он отметил, что с 1 октября ВСУ освободили 29 населенных пунктов.

"Оккупанты продолжают обстрелы гражданской инфраструктуры. Исходя из стратегии противника, он и далее будет запугивать население применением ракет, авиации и беспилотников", — сказал Громов.

Генерал подчеркнул, что россияне пытаются восстановить логистику своей группировки на правом берегу Днепра, пытаясь вести снабжение при помощи паромов и понтонных переправ, однако ВСУ держат их под огневым контролем.

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Дмитро Гриниченко

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