Наступление на Херсон. Россияне подтянули резервы и пытаются контратаковать — Генштаб
Российские оккупанты подтянули резервы и пытаются контратаковать в Херсонской области, чтобы остановить продвижение Вооруженных Сил Украины. Об этом на брифинге сообщил заместитель начальника главного оперативного управления Генштаба ВСУ бригадный генерал Алексей Громов.
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По его словам, на Херсонском направлении противник пытается контратаковать за счет резервов, чтобы остановить украинское наступление и восстановить утраченные позиции.
Он отметил, что с 1 октября ВСУ освободили 29 населенных пунктов.
"Оккупанты продолжают обстрелы гражданской инфраструктуры. Исходя из стратегии противника, он и далее будет запугивать население применением ракет, авиации и беспилотников", — сказал Громов.
Генерал подчеркнул, что россияне пытаются восстановить логистику своей группировки на правом берегу Днепра, пытаясь вести снабжение при помощи паромов и понтонных переправ, однако ВСУ держат их под огневым контролем.
- Российский диктатор Владимир Путин отказался отводить войска из Херсона, несмотря на просьбы командиров, и лично занялся стратегическим планированием войны против Украины, сообщала газета The New York Times.
- Наступление ВСУ на Херсонскую область является "тщательно продуманной операцией" с эффективным использованием огневой мощи, сообщил глава Объединенного комитета начальников штабов США генерал Марк Милли.
- ВСУ освободили более 400 кв. км в Херсонской области и продолжают двигаться вперед, на передовой им противостоят подразделения Воздушно-десантных войск РФ, сообщили в ОК "Юг".
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