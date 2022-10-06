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Наступление на Херсон. В США считают, что Украина "вполне" может отбить Крым — Telegraph

Цей матеріал також доступний українською
06.10.2022, 09:21
Наступление на Херсон. В США считают, что Украина
Артиллерия ВСУ (Фото: Генштаб ВСУ)

В США считают, что в случае освобождения временно оккупированного Херсона, Украина "вполне" может отбить Крым, который был захвачен РФ в 2014 году. Об этом сообщает британская газета The Daily Telegraph со ссылкой на неназванного высокопоставленного американского чиновника.

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По его словам, освобождение территории Крыма, которую россияне оккупировали еще в 2014 году, теперь является "вполне реальной возможностью". 

Высокопоставленный американский военный заявил газете, что крах российской армии на фронтах войны против Украины означает, что возврат Крыма Украиной теперь "вполне возможен и его больше нельзя сбрасывать со счетов". 

Представитель США отметил, что у России больше нет возможности или "силы воли" защищать ключевые позиции, и если Вооруженные Силы Украины отобьют Херсон, то есть "вполне реальная вероятность", что они в итоге смогут деоккупировать Крым. 

Читайте также: Наступление ВСУ в Херсонской области. В ОК "Юг" рассказали о потерях россиян и обстановке 

Дмитро Гриниченко
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США война Крым наступление на Херсон
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