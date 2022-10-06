Наступление на Херсон. В США считают, что Украина "вполне" может отбить Крым — Telegraph

В США считают, что в случае освобождения временно оккупированного Херсона, Украина "вполне" может отбить Крым, который был захвачен РФ в 2014 году. Об этом сообщает британская газета The Daily Telegraph со ссылкой на неназванного высокопоставленного американского чиновника.

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По его словам, освобождение территории Крыма, которую россияне оккупировали еще в 2014 году, теперь является "вполне реальной возможностью".

Высокопоставленный американский военный заявил газете, что крах российской армии на фронтах войны против Украины означает, что возврат Крыма Украиной теперь "вполне возможен и его больше нельзя сбрасывать со счетов".

Представитель США отметил, что у России больше нет возможности или "силы воли" защищать ключевые позиции, и если Вооруженные Силы Украины отобьют Херсон, то есть "вполне реальная вероятность", что они в итоге смогут деоккупировать Крым.

Украинские силы в целом освободили от российских оккупантов 1534 населенных пункта.

Российский диктатор Владимир Путин отказался отводить войска из Херсона, несмотря на просьбы командиров, и лично занялся стратегическим планированием войны против Украины, сообщала газета The New York Times.

Наступление ВСУ на Херсонскую область является "тщательно продуманной операцией" с эффективным использованием огневой мощи, сообщил глава Объединенного комитета начальников штабов США генерал Марк Милли.

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Дмитро Гриниченко

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