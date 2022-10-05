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Наступление ВСУ в Херсонской области. В ОК "Юг" рассказали о потерях россиян и обстановке

Цей матеріал також доступний українською
05.10.2022, 06:39
Наступление ВСУ в Херсонской области. В ОК
Боец ВСУ (Фото: EPA)

В Херсонской области россияне пытаются удержать временно оккупированные территории и сорвать наступление Вооруженных Сил Украины. Об этом сообщили в сводке оперативного командования "Юг".

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Военные заявили, что в результате спланированной операции ВСУ освободили, закрепились и установили государственный флаг в Любимовке, Хрещеновке, Золотой Балке, Беляевке, Украинке, Великой и Малой Александровках, а также в Давыдовом Броде — на разных участках фронта удалось продвинуться на расстояние от 10 до 20 км. 

Противник пытается удержать территории и сорвать движение Сил обороны, на отдельных направлениях перегруппировывается, подтягивает резервы, а на других — покидает позиции, отходит на безопасное расстояние, уничтожает собственные запасы боекомплекта, пытается уничтожить мосты и переправы, чтобы замедлить движение ВСУ. 

Украинская авиация нанесла семь ударов по противнику, подразделения противовоздушной обороны сбили три беспилотника "Орлан-10", а также два вертолета Ми-8 и Ми-24 в районе Костромки и Брускинского. 

Ракетно-артиллерийские подразделения выполнили 290 огневых задач. Потери оккупантов составили — 31 человек, более 40 единиц техники, среди которых — восемь танков, 26 единиц автомобильной и бронированной техники, крупнокалиберная гаубица "Мста-Б" и пушка-гаубица. 

Читайте также: Херсон. После псевдореферендума оккупанты "затихли" и не знают, что делать — ОК "Юг" 

Дмитро Гриниченко
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война Херсонская область ОК Юг наступление ВСУ
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