Наступление ВСУ в Херсонской области. В ОК "Юг" рассказали о потерях россиян и обстановке

Военные заявили, что в результате спланированной операции ВСУ освободили, закрепились и установили государственный флаг в Любимовке, Хрещеновке, Золотой Балке, Беляевке, Украинке, Великой и Малой Александровках, а также в Давыдовом Броде — на разных участках фронта удалось продвинуться на расстояние от 10 до 20 км.

Противник пытается удержать территории и сорвать движение Сил обороны, на отдельных направлениях перегруппировывается, подтягивает резервы, а на других — покидает позиции, отходит на безопасное расстояние, уничтожает собственные запасы боекомплекта, пытается уничтожить мосты и переправы, чтобы замедлить движение ВСУ.

Украинская авиация нанесла семь ударов по противнику, подразделения противовоздушной обороны сбили три беспилотника "Орлан-10", а также два вертолета Ми-8 и Ми-24 в районе Костромки и Брускинского.

Ракетно-артиллерийские подразделения выполнили 290 огневых задач. Потери оккупантов составили — 31 человек, более 40 единиц техники, среди которых — восемь танков, 26 единиц автомобильной и бронированной техники, крупнокалиберная гаубица "Мста-Б" и пушка-гаубица.

Украинские силы в целом освободили от российских оккупантов 1534 населенных пункта.

Российский диктатор Владимир Путин отказался отводить войска из Херсона, несмотря на просьбы командиров, и лично занялся стратегическим планированием войны против Украины, сообщала газета The New York Times.

Наступление ВСУ на Херсонскую область является "тщательно продуманной операцией" с эффективным использованием огневой мощи, сообщил глава Объединенного комитета начальников штабов США генерал Марк Милли.

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