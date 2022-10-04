Украинские силы освободили от российских оккупантов уже 1534 населенных пункта
Украинские силы в целом освободили от российских оккупантов 1534 населенных пункта. Об этом на брифинге сообщил заместитель руководителя Офиса президента Кирилл Тимошенко.
Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости
"Уже деоккупировано 1534 населенных пункта. На территориях Донецкой, Луганской, Николаевской, Харьковской и Херсонской областей продолжается возобновление работы органов государственной власти", – сказал он.
Уже в 67% населенных пунктов, по словам Тимошенко, возобновлено газоснабжение. Водоснабжение и водоотвод возобновлены в почти 1 000 населенных пунктах, а услугами мобильной связи и интернета уже пользуются 950 населенных пунктов.
Работы по восстановлению критической инфраструктуры продолжаются.
Тимошенко отметил, что из 1534 освобожденных населенных пунктов 483 – в Харьковской области.
- 3 октября Вооруженные Силы Украины освободили от оккупантов поселок городского типа Боровая Изюмского района Харьковской области.
- Сегодня украинские военные из 35 бригады морской пехоты освободили село Давыдов Брод Херсонской области. Боровский поселковый совет Харьковской области сообщает об освобождении сел Богуславка и Боровская Андреевка.
Комментарии