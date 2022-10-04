Украинские силы освободили от российских оккупантов уже 1534 населенных пункта

Украинские силы в целом освободили от российских оккупантов 1534 населенных пункта. Об этом на брифинге сообщил заместитель руководителя Офиса президента Кирилл Тимошенко.

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"Уже деоккупировано 1534 населенных пункта. На территориях Донецкой, Луганской, Николаевской, Харьковской и Херсонской областей продолжается возобновление работы органов государственной власти", – сказал он.

Уже в 67% населенных пунктов, по словам Тимошенко, возобновлено газоснабжение. Водоснабжение и водоотвод возобновлены в почти 1 000 населенных пунктах, а услугами мобильной связи и интернета уже пользуются 950 населенных пунктов.

Работы по восстановлению критической инфраструктуры продолжаются.

Тимошенко отметил, что из 1534 освобожденных населенных пунктов 483 – в Харьковской области.

3 октября Вооруженные Силы Украины освободили от оккупантов поселок городского типа Боровая Изюмского района Харьковской области.

Сегодня украинские военные из 35 бригады морской пехоты освободили село Давыдов Брод Херсонской области. Боровский поселковый совет Харьковской области сообщает об освобождении сел Богуславка и Боровская Андреевка.

Вадим Ребрина

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