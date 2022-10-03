ВСУ освободили поселок Боровая в Харьковской области: видео

Вооруженные Силы Украины освободили от оккупантов поселок городского типа Боровая Изюмского района Харьковской области. Об этом сообщает Боровский поселковый совет.

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"Боровая и большая часть Боровской поселковой территориальной громады под контролем ВСУ! Слава Украине! Героям слава! Продолжается зачистка территорий. Подробности позже", – говорится в сообщении.

29 сентября в Генштабе сообщили, что в Слобожанском операционном районе Вооруженные Силы Украины установили контроль над более чем 50 населенными пунктами.

Сегодня, 3 октября, над Миролюбовкой Херсонской области военнослужащие Вооруженных Сил Украины подняли украинский флаг.

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Вадим Ребрина

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