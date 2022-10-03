ВСУ освободили поселок Боровая в Харьковской области: видео
03.10.2022, 16:42
Флаг Украины (Фото: ОП)
Вооруженные Силы Украины освободили от оккупантов поселок городского типа Боровая Изюмского района Харьковской области. Об этом сообщает Боровский поселковый совет.
Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости
"Боровая и большая часть Боровской поселковой территориальной громады под контролем ВСУ! Слава Украине! Героям слава! Продолжается зачистка территорий. Подробности позже", – говорится в сообщении.
- 29 сентября в Генштабе сообщили, что в Слобожанском операционном районе Вооруженные Силы Украины установили контроль над более чем 50 населенными пунктами.
- Сегодня, 3 октября, над Миролюбовкой Херсонской области военнослужащие Вооруженных Сил Украины подняли украинский флаг.
Читайте также: "Операция, с которой началось контрнаступление". Видео KRAKEN об освобождении Балаклеи
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Еще по теме
ВакансииБольше вакансий
Менеджер з продажу (В2С)
Киев • Eurosales
Старший дизайнер
Киев • Ligamedia
Менеджер з продажу рекламиРазместить вакансию
Киев • Ligamedia
Последние новости
Комментарии