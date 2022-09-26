UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

"Операция, с которой началось контрнаступление". Видео KRAKEN об освобождении Балаклеи видео

Цей матеріал також доступний українською
26.09.2022, 20:55
Видео: Kraken
Зеленский назвал ориентировочное число военных РФ, взятых в плен при наступлении
Зеленский назвал ориентировочное число военных РФ, взятых в плен при наступлении
"Читайте по губам..." Зеленский обратился к РФ после российского теракта на ТЭЦ-5 Харькова
"Читайте по губам..." Зеленский обратился к РФ после российского теракта на ТЭЦ-5 Харькова

Спецподразделения KRAKEN опубликовало почти 10-минутное видео об освобождении Балаклеи Харьковской области.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

"Операция, с которой началось контрнаступление. Операция, которая переломила фронт оккупантов в Харьковской области", – комментируют в спецподразделении.

На видео показаны кадры ближних боев бойцов KRAKEN с россиянами, захвата в плен оккупантов, ликвидации групп захватчиков, уничтоженной российской техники, работы аэроразведки и поднятия флага Украины над освобожденным городом.

  • Балаклея Харьковской области полностью освобождена от российских оккупантов: смотрите видео, как местные жители радовались приходу ВСУ.
  • Сегодня освобожденная от российских оккупантов Балаклея получила электроэнергию

Читайте также: ВСУ освобождают Харьковскую область. Почему контрнаступление стало сюрпризом для Путина

Оксана Житнюк
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Балаклея война деоккупация контрнаступление Kraken
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Менеджер з продажу (В2С)
Киев Eurosales
Старший дизайнер
Киев Ligamedia
Менеджер з продажу реклами
Киев Ligamedia
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 