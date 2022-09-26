Спецподразделения KRAKEN опубликовало почти 10-минутное видео об освобождении Балаклеи Харьковской области.
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"Операция, с которой началось контрнаступление. Операция, которая переломила фронт оккупантов в Харьковской области", – комментируют в спецподразделении.
На видео показаны кадры ближних боев бойцов KRAKEN с россиянами, захвата в плен оккупантов, ликвидации групп захватчиков, уничтоженной российской техники, работы аэроразведки и поднятия флага Украины над освобожденным городом.
- Балаклея Харьковской области полностью освобождена от российских оккупантов: смотрите видео, как местные жители радовались приходу ВСУ.
- Сегодня освобожденная от российских оккупантов Балаклея получила электроэнергию.
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