Спецподразделения KRAKEN опубликовало почти 10-минутное видео об освобождении Балаклеи Харьковской области.

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"Операция, с которой началось контрнаступление. Операция, которая переломила фронт оккупантов в Харьковской области", – комментируют в спецподразделении.

На видео показаны кадры ближних боев бойцов KRAKEN с россиянами, захвата в плен оккупантов, ликвидации групп захватчиков, уничтоженной российской техники, работы аэроразведки и поднятия флага Украины над освобожденным городом.

Балаклея Харьковской области полностью освобождена от российских оккупантов: смотрите видео, как местные жители радовались приходу ВСУ.

Сегодня освобожденная от российских оккупантов Балаклея получила электроэнергию.

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Оксана Житнюк

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