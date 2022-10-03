Военные ВСУ подняли флаг над Миролюбовкой: видео
03.10.2022, 15:40
Поднятие флага над Миролюбовкой (Скриншот видео)
Над Миролюбовкой Херсонской области военнослужащие Вооруженных Сил Украины подняли украинский флаг. Соответствующее видео опубликовано в Facebook 128-й отдельной горно-штурмовой Закарпатской бригады.
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"Бойцами 128-й отдельной горно-штурмовой Закарпатской бригады был освобожден населенный пункт Миролюбовка Херсонской области", – сказали военные.
На видео показано, как военнослужащий ВСУ поднимает украинский флаг.
- В ночь на 3 октября ВСУ подтвердили, что взяли Торское по дороге к Кременной Луганской области.
- Утром ОК "Юг" сообщило, что украинские военные добиваются частичного успеха на севере южного направления, но просят не спешить сообщать позитивные новости преждевременно, чтобы не навредить.
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