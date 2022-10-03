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Военные ВСУ подняли флаг над Миролюбовкой: видео

Цей матеріал також доступний українською
03.10.2022, 15:40
Военные ВСУ подняли флаг над Миролюбовкой: видео - Фото
Поднятие флага над Миролюбовкой (Скриншот видео)

Над Миролюбовкой Херсонской области военнослужащие Вооруженных Сил Украины подняли украинский флаг. Соответствующее видео опубликовано в Facebook 128-й отдельной горно-штурмовой Закарпатской бригады.

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"Бойцами 128-й отдельной горно-штурмовой Закарпатской бригады был освобожден населенный пункт Миролюбовка Херсонской области", – сказали военные.

На видео показано, как военнослужащий ВСУ поднимает украинский флаг.

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Наталія Медведєва
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война наступление Херсонская область
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