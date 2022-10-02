На этой неделе в отчетах с фронта наибольшую часть занимает перечень освобожденных от российских оккупантов населенных пунктов – успехи Вооруженных Сил Украины не ограничиваются только Лиманом. Об этом президент Владимир Зеленский сказал в вечернем видеообращении.

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"Каждый день как минимум дважды – утром и вечером – я получаю отчеты от наших военных. На этой неделе в отчетах наибольшую часть занимает перечень освобожденных от врага населенных пунктов в рамках нашей оборонной операции", – сказал Зеленский.

Он отметил, что наиболее медийной сейчас стала история освобождения Лимана Донецкой области, однако успехи ВСУ не ограничиваются только этим населенным пунктом.

"Это, знаете, такая тенденция... Недавно кто-то где-то проводил псевдореферендумы, а когда возвращается украинский флаг – о российском фарсе с какими-то там бумажками и какими-то там аннексиями никто и не вспоминает. Кроме, конечно, правоохранительных органов Украины. Потому что каждый, кто причастен к любым элементам агрессии против нашего государства, будет за это отвечать", – заявил президент.

Он поблагодарил всех, кто возвращает украинский флаг на его законные места на украинской земле. Особенно отметил за успехи на востоке 25-ю, 80-ю, 81-ю, 95-ю бригады десантно-штурмовых войск; 14-ю и 92-ю отдельные механизированные бригады; 1-ю, 4-ю и 17-ю танковые бригады; Силы специальных операций; подразделения Национальной гвардии и Национальной полиции; сотрудников СБУ; ГУР МО.

Также Зеленский поблагодарил воинов 127-й бригады терробороны за защиту Харькова и освобождение территории области; бойцов 110-й бригады, которые дают отпор оккупантам на Запорожском направлении; воинов 129-й бригады, которые освободили Архангельское и Миролюбовку Херсонской области; 115-ю бригаду терробороны, внесшую вклад в защиту Житомирщины; воинов 117-й бригады, защищающим северо-восточное направление Сумской области.

Сегодня Зеленский объявил, что Лиман полностью зачищен от оккупантов.

Генсек НАТО заявил, что освобождение Лимана демонстрирует, что украинцы добиваются прогресса и способны дать отпор армии РФ.

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Оксана Житнюк

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