Зеленский объявил об освобождении Лимана

Президент Владимир Зеленский объявил об освобождении города Лиман на севере Донецкой области.

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"По состоянию на 12:30 Лиман зачищен полностью. Спасибо нашим военным, нашим воинам. Слава Украине", – заявил президент в срочном обращении в воскресенье.

1 октября Минобороны РФ заявило, что российские войска выведены из Лимана "в связи с созданием угрозы оцепления". Это открывает украинской армии путь в Луганскую область.

Вечером того же дня появилось видео, на котором украинские военные сбрасывают флаги оккупантов и террористов с крыши администрации Лимана.

В Институте изучения войны (ISW) считают, что отступление из Лимана свидетельствует о том, что Путина больше волнуют Херсонская и Запорожская области, чем удержание Луганской.

Андрій Водяний

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