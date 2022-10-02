Зеленский объявил об освобождении Лимана
02.10.2022, 13:03
Владимир Зеленский (Фото: ОП)
Президент Владимир Зеленский объявил об освобождении города Лиман на севере Донецкой области.
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"По состоянию на 12:30 Лиман зачищен полностью. Спасибо нашим военным, нашим воинам. Слава Украине", – заявил президент в срочном обращении в воскресенье.
- 1 октября Минобороны РФ заявило, что российские войска выведены из Лимана "в связи с созданием угрозы оцепления". Это открывает украинской армии путь в Луганскую область.
- Вечером того же дня появилось видео, на котором украинские военные сбрасывают флаги оккупантов и террористов с крыши администрации Лимана.
- В Институте изучения войны (ISW) считают, что отступление из Лимана свидетельствует о том, что Путина больше волнуют Херсонская и Запорожская области, чем удержание Луганской.
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