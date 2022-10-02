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Путина больше волнуют Херсонская и Запорожская области, чем удержание Луганской – ISW

Цей матеріал також доступний українською
02.10.2022, 06:59
Путина больше волнуют Херсонская и Запорожская области, чем удержание Луганской – ISW - Фото
Фото: EPA

Поражение оккупационных войск в Лимане свидетельствует о том, что удержание позиций в Луганской области волнует российского диктатора Владимира Путина гораздо меньше, чем юг Украины. Об этом идет речь в ежедневном отчете американского Института изучения войны (ISW).

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Украинские и российские источники указывают, что российские войска продолжают укреплять оборону в Херсонской и Запорожской областях, несмотря на недавний обвал фронта в Харьковской области, а теперь – и на севере Донецкой.

"Решение не укреплять уязвимые линии фронта в районе Купянска и Лимана почти наверняка было принято Путиным, а не военным командованием. Это свидетельствует о том, что Путин гораздо больше заботится об удержании стратегических территорий Херсонской и Запорожской областей, чем о Луганской области", – пишут эксперты ISW.

В связи с критикой со стороны военных блогеров, к которым после Лимана присоединился глава Чечни Рамзан Кадыров и владелец ЧВК Вагнера Евгений Пригожин, и военными поражениями Путин может организовать кадровые перестановки в Минобороны РФ, предполагает ISW.

  • 1 октября минобороны РФ заявило, что российские войска выведены из Лимана "в связи с созданием угрозы оцепления". Это открывает украинской армии путь в Луганскую область.
  • Заместитель министра обороны Анна Маляр сообщила, что в Лимане продолжаются бои и попросила ждать официальную информацию от Генштаба.
  • Вечером 1 октября появилось видео, на котором украинские военные сбрасывают флаги оккупантов и террористов с крыши администрации Лимана.
Андрій Водяний
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война владимир путин луганская область Лиман
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