Генсек НАТО об освобождении Лимана: Украинцы делают успехи и способны оттеснить войска РФ

Освобождение украинскими силами обороны Лимана Донецкой области – территории, объявленной всего несколько дней назад "российской" диктатором РФ Владимиром Путиным – демонстрирует, что украинцы добиваются прогресса и способны дать отпор армии РФ. Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в эфире канала NBC, передает Reuters.

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"Мы видели, что они смогли взять новый город, Лиман, и это свидетельствует о том, что украинцы делают успехи, способны оттеснить российские силы благодаря своей отваге, своим навыкам, но, конечно, также и благодаря современному оружию, которое предоставляют США и другие союзники", – сказал Столтенберг.

Генсек НАТО подчеркнул, что лучший способ противостоять попыткам российской аннексии – продолжать поддерживать Украину.

Отвечая на вопрос о заявке Украины на вступление в Альянс по ускоренной процедуре, Столтенберг сказал, что "любое решение о членстве должно приниматься на основе консенсуса, при котором все 30 союзников должны согласиться принять такое решение".

30 сентября ВСУ сообщили, что операция по окружению российской группировки на Лиманском направлении находится на "этапе завершения".

1 октября Минобороны РФ заявило, что российские войска выведены из Лимана "в связи с созданием угрозы оцепления". Это открывает украинской армии путь в Луганскую область.

Вечером того же дня появилось видео, на котором украинские военные сбрасывают флаги оккупантов и террористов с крыши администрации Лимана.

Сегодня президент Владимир Зеленский объявил, что Лиман полностью зачищен от оккупантов.

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Оксана Житнюк

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