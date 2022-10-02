Генсек НАТО об освобождении Лимана: Украинцы делают успехи и способны оттеснить войска РФ
Освобождение украинскими силами обороны Лимана Донецкой области – территории, объявленной всего несколько дней назад "российской" диктатором РФ Владимиром Путиным – демонстрирует, что украинцы добиваются прогресса и способны дать отпор армии РФ. Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в эфире канала NBC, передает Reuters.
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"Мы видели, что они смогли взять новый город, Лиман, и это свидетельствует о том, что украинцы делают успехи, способны оттеснить российские силы благодаря своей отваге, своим навыкам, но, конечно, также и благодаря современному оружию, которое предоставляют США и другие союзники", – сказал Столтенберг.
Генсек НАТО подчеркнул, что лучший способ противостоять попыткам российской аннексии – продолжать поддерживать Украину.
Отвечая на вопрос о заявке Украины на вступление в Альянс по ускоренной процедуре, Столтенберг сказал, что "любое решение о членстве должно приниматься на основе консенсуса, при котором все 30 союзников должны согласиться принять такое решение".
- 30 сентября ВСУ сообщили, что операция по окружению российской группировки на Лиманском направлении находится на "этапе завершения".
- 1 октября Минобороны РФ заявило, что российские войска выведены из Лимана "в связи с созданием угрозы оцепления". Это открывает украинской армии путь в Луганскую область.
- Вечером того же дня появилось видео, на котором украинские военные сбрасывают флаги оккупантов и террористов с крыши администрации Лимана.
- Сегодня президент Владимир Зеленский объявил, что Лиман полностью зачищен от оккупантов.
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