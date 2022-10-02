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Генсек НАТО об освобождении Лимана: Украинцы делают успехи и способны оттеснить войска РФ

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02.10.2022, 18:37
Генсек НАТО об освобождении Лимана: Украинцы делают успехи и способны оттеснить войска РФ - Фото
Йенс Столтенберг (фото - ЕРА)

Освобождение украинскими силами обороны Лимана Донецкой области – территории, объявленной всего несколько дней назад "российской" диктатором РФ Владимиром Путиным – демонстрирует, что украинцы добиваются прогресса и способны дать отпор армии РФ. Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в эфире канала NBC, передает Reuters.

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"Мы видели, что они смогли взять новый город, Лиман, и это свидетельствует о том, что украинцы делают успехи, способны оттеснить российские силы благодаря своей отваге, своим навыкам, но, конечно, также и благодаря современному оружию, которое предоставляют США и другие союзники", – сказал Столтенберг.

Генсек НАТО подчеркнул, что лучший способ противостоять попыткам российской аннексии – продолжать поддерживать Украину.

Отвечая на вопрос о заявке Украины на вступление в Альянс по ускоренной процедуре, Столтенберг сказал, что "любое решение о членстве должно приниматься на основе консенсуса, при котором все 30 союзников должны согласиться принять такое решение".

Читайте также: "РФ больше захватить не сможет". Путин объявил аннексию, Украина идет в НАТО: что дальше

Оксана Житнюк
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война нато йенс столтенберг Лиман
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