Лиман. Операция по окружению российской группировки находится на "этапе завершения" — ВСУ

Операция по окружению российской группировки на Лиманском направлении находится на "этапе завершения". Об этом сообщил спикер Восточной группировки войск Сергей Череватый в комментарии Суспильному.

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По его словам, операция продолжается, но детали по населенным пунктам, которые освободили Вооруженные Силы Украины, пока называть нельзя.

"Можно установить флаг Украины и делиться радостными видео, но бои еще продолжаются, после стабилизационных мероприятий можно будет раскрывать детали", — сказал Череватый.

Он отметил, что подробности раскрываются после соблюдения всех мер безопасности и когда не происходит контратака противника.

Представитель ВСУ подчеркнул, что на Лиманском направлении идет операция по окружению российской группировки, а все подходы, по которым россияне доставляли боеприпасы и подкрепления, находятся под фактическим огневым контролем.

Череватый заявил, что операция находится на "этапе завершения окружения".

"Возле Лимана российская армия укреплена сильнее, если под Харьковом противника сломали и он побежал, то под Лиманом россияне более укреплены и подготовлены, поэтому это заняло время", — резюмировал он.

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Дмитро Гриниченко

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