Лиман. Операция по окружению российской группировки находится на "этапе завершения" — ВСУ
Операция по окружению российской группировки на Лиманском направлении находится на "этапе завершения". Об этом сообщил спикер Восточной группировки войск Сергей Череватый в комментарии Суспильному.
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По его словам, операция продолжается, но детали по населенным пунктам, которые освободили Вооруженные Силы Украины, пока называть нельзя.
"Можно установить флаг Украины и делиться радостными видео, но бои еще продолжаются, после стабилизационных мероприятий можно будет раскрывать детали", — сказал Череватый.
Он отметил, что подробности раскрываются после соблюдения всех мер безопасности и когда не происходит контратака противника.
Представитель ВСУ подчеркнул, что на Лиманском направлении идет операция по окружению российской группировки, а все подходы, по которым россияне доставляли боеприпасы и подкрепления, находятся под фактическим огневым контролем.
Череватый заявил, что операция находится на "этапе завершения окружения".
"Возле Лимана российская армия укреплена сильнее, если под Харьковом противника сломали и он побежал, то под Лиманом россияне более укреплены и подготовлены, поэтому это заняло время", — резюмировал он.
- Сухопутные войска Вооруженных Сил Украины намекнули, что армия России бежит на Лиманском направлении.
- Президент Владимир Зеленский провел заседание Ставки верховного главнокомандующего и заверил по ее результатам, что "мы контролируем ситуацию, все будет Украина".
- Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов утверждал, что на заседании Ставки "будут приняты фундаментальные решения".
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