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Генштаб ВСУ отчитался о результатах ударов по скоплениям оккупантов: утренняя сводка

Цей матеріал також доступний українською
30.09.2022, 07:58
Генштаб ВСУ отчитался о результатах ударов по скоплениям оккупантов: утренняя сводка - Фото
Украинские военные (фото - Генштаб ВСУ)

Украинские военные за последние дни результативно ударили по скоплениям армии России, а на аэродромах в Беларуси наблюдается активность. Об этом сообщается в утренней сводке Генштаба ВСУ.

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В результате ударов ВСУ за последние дни были уничтожены более 50 оккупантов и 17 единиц техники в Бахмутовке, до 50 военных и 10 единиц техники в Токмаке, до 40 российских военных в Гуляйпольском районе. В Мелитополе уничтожено пункт управления, ЗРК С-300 и ранено более 50 оккупантов.

За сутки ВСУ отбили атаки в районах Зайцево, Майорска, Веселой Долины, Бахмутского, Отрадовки, Курдюмовки, Нью-Йорка, Первомайска и Безыменного.

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Авиация ВСУ нанесла 29 ударов: поражены шесть опорных пунктов, 20 районов сосредоточения живой силы и техники, три ЗРК. Ракетные войска и артиллерия поразили пять командных пунктов, 15 районов скопления сил и техники, шесть складов с боеприпасами, один ЗРК и восемь других важных объектов.

Тем временем в Беларуси с 21 сентября начали проверять радиотехническое обеспечение сети аэродромов, что косвенно может указывать на возможность их использования армиями РФ и Беларуси. Также в Беларуси провели ротацию авиационных подразделений, заменили три из четырех истребителей Су-30М. Остается угроза ракетных и авиационных ударов из Беларуси.

На оккупированных территориях россияне принуждают получать паспорт РФ: в Мариуполе угрожают уволить отказавшихся учителей, а в Токаревке – выселить тех, кто без российского паспорта. В Херсоне оккупанты выселили жителей нескольких общежитий – там должны разместиться войска для усиления.

За сутки армия РФ нанесла пять ракетных и 11 авиационных ударов, более 100 раз била из РСЗО – пострадали более 50 населенных пунктов.    

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Марко Сировой
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ВСУ война беларусь армия рф генштаб войска россии
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