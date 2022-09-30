Генштаб ВСУ отчитался о результатах ударов по скоплениям оккупантов: утренняя сводка

Украинские военные за последние дни результативно ударили по скоплениям армии России, а на аэродромах в Беларуси наблюдается активность. Об этом сообщается в утренней сводке Генштаба ВСУ.

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В результате ударов ВСУ за последние дни были уничтожены более 50 оккупантов и 17 единиц техники в Бахмутовке, до 50 военных и 10 единиц техники в Токмаке, до 40 российских военных в Гуляйпольском районе. В Мелитополе уничтожено пункт управления, ЗРК С-300 и ранено более 50 оккупантов.

За сутки ВСУ отбили атаки в районах Зайцево, Майорска, Веселой Долины, Бахмутского, Отрадовки, Курдюмовки, Нью-Йорка, Первомайска и Безыменного.

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Авиация ВСУ нанесла 29 ударов: поражены шесть опорных пунктов, 20 районов сосредоточения живой силы и техники, три ЗРК. Ракетные войска и артиллерия поразили пять командных пунктов, 15 районов скопления сил и техники, шесть складов с боеприпасами, один ЗРК и восемь других важных объектов.

Тем временем в Беларуси с 21 сентября начали проверять радиотехническое обеспечение сети аэродромов, что косвенно может указывать на возможность их использования армиями РФ и Беларуси. Также в Беларуси провели ротацию авиационных подразделений, заменили три из четырех истребителей Су-30М. Остается угроза ракетных и авиационных ударов из Беларуси.

На оккупированных территориях россияне принуждают получать паспорт РФ: в Мариуполе угрожают уволить отказавшихся учителей, а в Токаревке – выселить тех, кто без российского паспорта. В Херсоне оккупанты выселили жителей нескольких общежитий – там должны разместиться войска для усиления.

За сутки армия РФ нанесла пять ракетных и 11 авиационных ударов, более 100 раз била из РСЗО – пострадали более 50 населенных пунктов.

По данным ГУР, РФ планирует перебросить 20 000 мобилизованных в Беларусь.

Секретарь СНБО Алексей Данилов пригрозил: Беларусь получит "ответ, на который не рассчитывала", если пойдет в наступление.

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Марко Сировой

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