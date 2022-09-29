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РФ не оставляет попыток втянуть Беларусь в войну: отстраиваются аэродромы – Генштаб

Цей матеріал також доступний українською
29.09.2022, 18:01
РФ не оставляет попыток втянуть Беларусь в войну: отстраиваются аэродромы – Генштаб - Фото
Алексей Громов (Фото: Media Center Ukraine – Ukrinform)

РФ не оставляет попыток втянуть в войну против Украины Беларусь, рядом с украинской границей отстраиваются аэродромы. Об этом на брифинге 29 сентября сообщил заместитель начальника Главного оперативного управления Генштаба Алексей Громов.

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Он подчеркнул, что на Волынском, Житомирском и Киевском направлениях не обнаружено признаков формирования наступательных группировок противника, но Россия не оставляет попыток втягивать Беларусь в войну.

По данным Генштаба, на военном аэродроме Лунинец (Берестейская область Беларуси), который находится в 50 км от украинской границы, ремонтируют здания и сооружения, казармы для военнослужащих, общежития для личного состава, складские помещения.

По словам Громова, это, вероятно, говорит о намерениях долгосрочного использовать инфраструктуры данного аэродрома, в том числе российскими подразделениями.

Также он сообщил об инженерных работах на аэродроме Зябровка в 25 км от украинской границы. Туда стягивают зенитно-ракетных дивизион С-400 и ряд радиолокационных станций.

В районе Осиповичей в 180 км от границы отмечены элементы ракетного дивизиона "Искандер", сообщил Громов.

  • Ранее Telegram-канал Беларускі Гаюн сообщал, что в Беларуси проверяют ж/д инфраструктуру под нужды военных.
  • Секретарь СНБО Алексей Данилов пригрозил: Беларусь получит "ответ, на который не рассчитывала", если пойдет в наступление.
  • По данным Минобороны, Россия планирует разместить в Беларуси 20 000 мобилизованных до конца месяца.

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Оксана Житнюк
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война граница беларусь аэродром генштаб Алексей Громов лунинец
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