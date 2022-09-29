UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

"Я бы оставался оптимистом". Резников прокомментировал угрозу со стороны Беларуси

Цей матеріал також доступний українською
29.09.2022, 12:32
Алексей Резников (Фото: MReintegration/Facebook)

Беларусы не сильно мотивированы воевать против Украины, а российское вторжение с севера уже заканчивалось провалом. Об этом заявил в интервью Интерфакс-Украина министр обороны Алексей Резников.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

"Мы наблюдаем за маневрами в Беларуси и готовы там ко всему. Но я бы оставался оптимистом, потому что мне кажется, что белорусы сильно не мотивированы воевать с Украиной", – сказал он.

Министра попросили уточнить ответ в контексте переброски российских войск в Беларусь.

"Как было в начале вторжения. Чем это закончилось в феврале-марте? Провалом. Потому  что их стратегия пойти широким фронтом на 2500 километров  провалилась. Поэтому надо отдать должное их генералам – они убедили руководство под видом "жеста доброй воли" сбежать с Киевщины, Черниговщины и Сумщины под давлением наших войск. Острова Змеиный это тоже касается", – ответил Резников.

Читайте также: Разбор | Путин готовит аннексию. Что будет дальше на войне России с Украиной: три сценария

Марко Сировой
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Алексей Резников война беларусь вторжение армия рф войска россии
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Менеджер з продажу (В2С)
Киев Eurosales
Старший дизайнер
Киев Ligamedia
Менеджер з продажу реклами
Киев Ligamedia
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 