"Я бы оставался оптимистом". Резников прокомментировал угрозу со стороны Беларуси

Беларусы не сильно мотивированы воевать против Украины, а российское вторжение с севера уже заканчивалось провалом. Об этом заявил в интервью Интерфакс-Украина министр обороны Алексей Резников.

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"Мы наблюдаем за маневрами в Беларуси и готовы там ко всему. Но я бы оставался оптимистом, потому что мне кажется, что белорусы сильно не мотивированы воевать с Украиной", – сказал он.

Министра попросили уточнить ответ в контексте переброски российских войск в Беларусь.

"Как было в начале вторжения. Чем это закончилось в феврале-марте? Провалом. Потому что их стратегия пойти широким фронтом на 2500 километров провалилась. Поэтому надо отдать должное их генералам – они убедили руководство под видом "жеста доброй воли" сбежать с Киевщины, Черниговщины и Сумщины под давлением наших войск. Острова Змеиный это тоже касается", – ответил Резников.

Ранее Telegram-канал Беларускій Гаюн сообщал, что в Беларуси проверяют ж/д инфраструктуру под нужды военных. По данным ГУР, РФ планирует перебросить 20 000 мобилизованных в Беларусь.

Секретарь СНБО Алексей Данилов пригрозил: Беларусь получит "ответ, на который не рассчитывала", если пойдет в наступление.

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Марко Сировой

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