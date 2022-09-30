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Зеленский после заседания Ставки – "мы контролируем ситуацию, все будет Украина"

Цей матеріал також доступний українською
30.09.2022, 12:59
Зеленский после заседания Ставки –
Володимир Зеленський (фото — пресслужба Офісу президента)

Президент Владимир Зеленский в провел заседание Ставки верховного главнокомандующего и заверил по ее результатам, что "мы контролируем ситуацию". Об этом он написал в Telegram.

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Были заслушаны доклады командующих войсками оперативных направлений о ситуации на участках фронта, где сосредоточены основные усилия, рассмотрен план дальнейшего освобождения украинских земель от российских оккупантов, а также отдельно проанализированы вероятные действия врага в ближайшее время.

Рассмотрено обеспечение вооружением и боеприпасами Сил обороны и их распределение по группировкам на самых сложных участках фронта.

Как пишет пресс-служба Офиса президента, в заседании физически приняли участие:

→ главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный;
→ начальник ГУР Кирилл Буданов;
→ министр обороны Алексей Резников;
→ министр иностранных дел Дмитрий Кулеба;
→ руководитель ОП Андрей Ермак;
→ секретарь СНБО Алексей Данилов;
→ министр внутренних дел Денис Монастырский;
→ министр инфраструктуры Александр Кубраков;
→ руководители силовых ведомств, правоохранительных органов и сил логистики.

В режиме видеосвязи к заседанию присоединились:

→ командующий Сухопутными войсками Александр Сырский;
→ командующий ОК "Запад" Сергей Литвинов;
→ командующий ОК "Юг" Андрей Ковальчук;
→ глава ГПСУ Сергей Дейнеко.

Новость дополняется...

Євген Пилипенко
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Владимир Зеленский война ставка
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