Зеленский после заседания Ставки – "мы контролируем ситуацию, все будет Украина"
Президент Владимир Зеленский в провел заседание Ставки верховного главнокомандующего и заверил по ее результатам, что "мы контролируем ситуацию". Об этом он написал в Telegram.
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Были заслушаны доклады командующих войсками оперативных направлений о ситуации на участках фронта, где сосредоточены основные усилия, рассмотрен план дальнейшего освобождения украинских земель от российских оккупантов, а также отдельно проанализированы вероятные действия врага в ближайшее время.
Рассмотрено обеспечение вооружением и боеприпасами Сил обороны и их распределение по группировкам на самых сложных участках фронта.
Как пишет пресс-служба Офиса президента, в заседании физически приняли участие:
→ главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный;
→ начальник ГУР Кирилл Буданов;
→ министр обороны Алексей Резников;
→ министр иностранных дел Дмитрий Кулеба;
→ руководитель ОП Андрей Ермак;
→ секретарь СНБО Алексей Данилов;
→ министр внутренних дел Денис Монастырский;
→ министр инфраструктуры Александр Кубраков;
→ руководители силовых ведомств, правоохранительных органов и сил логистики.
В режиме видеосвязи к заседанию присоединились:
→ командующий Сухопутными войсками Александр Сырский;
→ командующий ОК "Запад" Сергей Литвинов;
→ командующий ОК "Юг" Андрей Ковальчук;
→ глава ГПСУ Сергей Дейнеко.
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