Зеленский после заседания Ставки – "мы контролируем ситуацию, все будет Украина"

Президент Владимир Зеленский в провел заседание Ставки верховного главнокомандующего и заверил по ее результатам, что "мы контролируем ситуацию". Об этом он написал в Telegram.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

Были заслушаны доклады командующих войсками оперативных направлений о ситуации на участках фронта, где сосредоточены основные усилия, рассмотрен план дальнейшего освобождения украинских земель от российских оккупантов, а также отдельно проанализированы вероятные действия врага в ближайшее время.

Рассмотрено обеспечение вооружением и боеприпасами Сил обороны и их распределение по группировкам на самых сложных участках фронта.

Как пишет пресс-служба Офиса президента, в заседании физически приняли участие:

→ главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный;

→ начальник ГУР Кирилл Буданов;

→ министр обороны Алексей Резников;

→ министр иностранных дел Дмитрий Кулеба;

→ руководитель ОП Андрей Ермак;

→ секретарь СНБО Алексей Данилов;

→ министр внутренних дел Денис Монастырский;

→ министр инфраструктуры Александр Кубраков;

→ руководители силовых ведомств, правоохранительных органов и сил логистики.

В режиме видеосвязи к заседанию присоединились:

→ командующий Сухопутными войсками Александр Сырский;

→ командующий ОК "Запад" Сергей Литвинов;

→ командующий ОК "Юг" Андрей Ковальчук;

→ глава ГПСУ Сергей Дейнеко.

Новость дополняется...

Євген Пилипенко

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.