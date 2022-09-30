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Россия "признала независимость" оккупированных частей Запорожской и Херсонской областей

Цей матеріал також доступний українською
30.09.2022, 00:41
Россия
Владимир Путин (Фото: EPA)

Российский диктатор Владимир Путин признал "независимыми территориями" временно оккупированные войсками РФ части Запорожской и Херсонской областей. Соответствующие указы опубликован на сайте Кремля.

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В ночь на 30 сентября на сайте Кремля появились подписанные диктатором РФ указы, в которых он, "учитывая волеизъявление народа" (имеются в виду организованные оккупантами фейковые референдумы, – ред.) Херсонской и Запорожской областей, постановил "признать суверенитет и независимость" этих территорий.

Псевдореферендумы о "присоединении" оккупированных территории к РФ, на основании которых Путин подписал указы, россияне начали проводить с 23 сентября.

27 сентября они объявили "итоги" - нарисовали цифры от 87,05% до 99,23%.

Никто в цивилизованном мире не намерен признавать результаты устроенных оккупантами фейковых референдумов. 

Россия "признала независимость" оккупированных частей Запорожской и Херсонской областей

Россия "признала независимость" оккупированных частей Запорожской и Херсонской областей
  • Аналогичные "указы" Путин подписывал и перед полномасштабным вторжением РФ в Украину. 21 февраля он признал "республиками" захваченные Россией территории Донбасса.
Оксана Житнюк
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