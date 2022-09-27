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Псевдореферендумы России не легитимны и нарушают международное право – НАТО

Цей матеріал також доступний українською
27.09.2022, 19:25
Псевдореферендумы России не легитимны и нарушают международное право – НАТО - Фото
Йенс Столтенберг (фото - ЕРА)

Фиктивные референдумы, которые проводит Россия на оккупированных ею украинских территориях, не легитимны и являются грубым нарушением международного права. Об этом после разговора с президентом Владимиром Зеленским заявил в Twitter генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

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"Только что общался с президентом Зеленским и ясно дал понять, что союзники по НАТО непоколебимо поддерживают суверенитет и право Украины на самооборону. Фиктивные референдумы, которые проводит Россия, не имеют легитимности и являются грубым нарушением международного права. Эти земли – Украина", – написал он.

  • По данным британской разведки, Путин может объявить о присоединении к России оккупированных территорий Украины во время обращения в парламент 30 сентября.
Вадим Ребрина
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нато йенс столтенберг псевдореферендум
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