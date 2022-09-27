Псевдореферендумы России не легитимны и нарушают международное право – НАТО
27.09.2022, 19:25
Йенс Столтенберг (фото - ЕРА)
Фиктивные референдумы, которые проводит Россия на оккупированных ею украинских территориях, не легитимны и являются грубым нарушением международного права. Об этом после разговора с президентом Владимиром Зеленским заявил в Twitter генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.
Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости
"Только что общался с президентом Зеленским и ясно дал понять, что союзники по НАТО непоколебимо поддерживают суверенитет и право Украины на самооборону. Фиктивные референдумы, которые проводит Россия, не имеют легитимности и являются грубым нарушением международного права. Эти земли – Украина", – написал он.
- 21 сентября российский диктатор Владимир Путин объявил о "частичной" мобилизации в России и о "поддержке" фейковых референдумов на захваченных территориях.
- Российские власти уже определили "результаты" и "явку" на псевдореферендумах на временно оккупированных территориях Украины, сообщила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.
- По данным британской разведки, Путин может объявить о присоединении к России оккупированных территорий Украины во время обращения в парламент 30 сентября.
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Еще по теме
ВакансииБольше вакансий
Менеджер з продажу (В2С)
Киев • Eurosales
Старший дизайнер
Киев • Ligamedia
Менеджер з продажу рекламиРазместить вакансию
Киев • Ligamedia
Последние новости
Комментарии