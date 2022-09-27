Псевдореферендумы России не легитимны и нарушают международное право – НАТО

Фиктивные референдумы, которые проводит Россия на оккупированных ею украинских территориях, не легитимны и являются грубым нарушением международного права. Об этом после разговора с президентом Владимиром Зеленским заявил в Twitter генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

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"Только что общался с президентом Зеленским и ясно дал понять, что союзники по НАТО непоколебимо поддерживают суверенитет и право Украины на самооборону. Фиктивные референдумы, которые проводит Россия, не имеют легитимности и являются грубым нарушением международного права. Эти земли – Украина", – написал он.

21 сентября российский диктатор Владимир Путин объявил о "частичной" мобилизации в России и о "поддержке" фейковых референдумов на захваченных территориях.

Российские власти уже определили "результаты" и "явку" на псевдореферендумах на временно оккупированных территориях Украины, сообщила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.

По данным британской разведки, Путин может объявить о присоединении к России оккупированных территорий Украины во время обращения в парламент 30 сентября.

Вадим Ребрина

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