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Путин может заявить о присоединении к РФ областей Украины 30 сентября – разведка Британии

Цей матеріал також доступний українською
27.09.2022, 09:01
Путин может заявить о присоединении к РФ областей Украины 30 сентября – разведка Британии - Фото
Владимир Путин (Фото: EPA)

Российский диктатор Владимир Путин может объявить о присоединении к России оккупированных территорий Украины во время своего обращения к парламенту 30 сентября. Об этом говорится в отчете британской разведки утром 27 сентября.

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Как отмечается, Путин должен выступить перед обеими палатами российского парламента в пятницу, 30 сентября.

"Существует реальная возможность того, что Путин использует свое обращение, чтобы официально объявить о присоединении оккупированных регионов Украины к Российской Федерации", – говорится в отчете.

В британской разведке напоминают, что псевдореферендумы, проводимые сейчас на этих территориях, должны завершиться 27 сентября.

По мнению британцев, российские лидеры почти наверняка надеются, что любое объявление о присоединении территорий будет воспринято как оправдание "специальной военной операции"и укрепит патриотическую поддержку войны.

В разведке прогнозируют, что эта надежда скорее всего будет подорвана растущей внутренней осведомленностью о недавних неудачах России на поле боя и значительным беспокойством по поводу "частичной" мобилизации, объявленной на прошлой неделе.

Читайте также: Оккупированные земли не станут российскими, у Украины полное право забрать их – Блинкен

Наталія Медведєва
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война владимир путин мобилизация псевдореферендум референдум британская разведка
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