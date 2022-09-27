Путин может заявить о присоединении к РФ областей Украины 30 сентября – разведка Британии
Российский диктатор Владимир Путин может объявить о присоединении к России оккупированных территорий Украины во время своего обращения к парламенту 30 сентября. Об этом говорится в отчете британской разведки утром 27 сентября.
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Как отмечается, Путин должен выступить перед обеими палатами российского парламента в пятницу, 30 сентября.
"Существует реальная возможность того, что Путин использует свое обращение, чтобы официально объявить о присоединении оккупированных регионов Украины к Российской Федерации", – говорится в отчете.
В британской разведке напоминают, что псевдореферендумы, проводимые сейчас на этих территориях, должны завершиться 27 сентября.
По мнению британцев, российские лидеры почти наверняка надеются, что любое объявление о присоединении территорий будет воспринято как оправдание "специальной военной операции"и укрепит патриотическую поддержку войны.
В разведке прогнозируют, что эта надежда скорее всего будет подорвана растущей внутренней осведомленностью о недавних неудачах России на поле боя и значительным беспокойством по поводу "частичной" мобилизации, объявленной на прошлой неделе.
- 21 сентября Путин объявил о "частичной" мобилизации в России и о "поддержке" фейковых референдумов на захваченных территориях.
- Президент Владимир Зеленский отреагировал на планы РФ провести псевдореферендумы – заявил, что украинские позиции остаются неизменными, несмотря на "шум и анонсы откуда-то".
- 22 сентября стало известно, что оккупанты из-за нехватки желающих участвовать во псевдореферендумах решили дать "право голоса" подросткам.
- 23 сентября оккупанты начали псевдореферендумы.
- По данным СБУ, Кремль "подвел итоги" еще в начале сентября.
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