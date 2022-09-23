Оккупанты начали псевдореферендумы на временно захваченных территориях Украины

23 сентября на временно оккупированных территориях Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей российские захватчики начали псевдореферендумы. Об этом сообщают российские пропагандисты.

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Так называемое "голосование" продлится до 27 сентября. Предварительные итоги так называемого "голосования" оккупанты планируют объявить 27-28 сентября.

В Запорожской и Херсонской областях на "голосование" вынесен вопрос: "Вы за выход области из состава Украины, образование областью самостоятельного государства и вхождение ее в состав Российской Федерации на правах субъекта Российской Федерации?".

На оккупированной с 2014 года территории Донецкой и Луганской областей у людей будут спрашивать: "Вы за вхождение в состав России на правах субъекта федерации?".

По информации главы Луганской ОВА Сергея Гайдая, оккупанты подготовились к съемкам пропагандистских сюжетов об "активном участии местных жителей".

В частности, в Беловодске на одном из предприятий начальник объявил всем сотрудникам, что явка обязательна. Тех, кто не будет принимать участие в "голосовании", автоматически уволят с работы, а списки тех, кто не явится, передадут террористам "мгб лнр".

В Старобельске оккупационные власти запретили местному населению покидать город в период с 23 по 27 сентября. По имеющейся информации, оккупанты создают вооруженные группы для обхода жилищ и принуждения людей участвовать в так называемом "референдуме".

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Наталія Медведєва

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