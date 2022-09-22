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Главы МИД стран G7: Любые референдумы на оккупированной территории Украины – фикция

Цей матеріал також доступний українською
22.09.2022, 15:52
Главы МИД стран G7: Любые референдумы на оккупированной территории Украины – фикция - Фото
Анналена Бербок (Фото: EPA)

Любые референдумы, проводимые в условиях российского военного присутствия, запугивания и насильственной депортации, не могут быть свободными или справедливыми. Об этом заявили министры иностранных дел стран G7 на встрече в Нью-Йорке, говорится в сообщении главы МИД ФРГ Анналены Бербок, которая председательствовала на этой встрече.

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Главы МИД стран G7 решительно осудили заявление России о проведении фиктивных референдумов на суверенной территории Украины, которая временно находится под контролем РФ. 

"Любые референдумы, проводимые в условиях российского военного присутствия, запугивания и насильственной депортации, не могут быть свободными или справедливыми. Любая аннексия украинской территории будет грубым нарушением суверенитета Украины и Устава ООН", – говорится в заявлении. 

Министры выразили сожаление по поводу эскалационных шагов России, которые включают "частичную" мобилизацию и безответственную ядерную риторику.

Читайте также: Трасс на Генассамблее ООН: Мы не успокоимся, пока Украина не победит

Наталія Медведєва
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g7 мобилизация псевдореферендум Анналена Бербок
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