Главы МИД стран G7: Любые референдумы на оккупированной территории Украины – фикция

Любые референдумы, проводимые в условиях российского военного присутствия, запугивания и насильственной депортации, не могут быть свободными или справедливыми. Об этом заявили министры иностранных дел стран G7 на встрече в Нью-Йорке, говорится в сообщении главы МИД ФРГ Анналены Бербок, которая председательствовала на этой встрече.

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Главы МИД стран G7 решительно осудили заявление России о проведении фиктивных референдумов на суверенной территории Украины, которая временно находится под контролем РФ.

"Любые референдумы, проводимые в условиях российского военного присутствия, запугивания и насильственной депортации, не могут быть свободными или справедливыми. Любая аннексия украинской территории будет грубым нарушением суверенитета Украины и Устава ООН", – говорится в заявлении.

Министры выразили сожаление по поводу эскалационных шагов России, которые включают "частичную" мобилизацию и безответственную ядерную риторику.

21 сентября Путин объявил о "частичной" мобилизации в России и о "поддержке" фейковых референдумов на захваченных территориях.

В ходе "частичной" мобилизации якобы будет призвано в общей сложности 300 000 резервистов.

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Наталія Медведєва

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