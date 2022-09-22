Трасс на Генассамблее ООН: Мы не успокоимся, пока Украина не победит

Великобритания сохранит или увеличит поддержку Киева и не успокоится, пока Украина не победит. Об этом заявила на Генассамблее ООН премьер-министр Британии Лиз Трасс.

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"В этот решающий момент конфликта я обещаю, что мы сохраним или увеличим нашу военную поддержку Украине на столько, сколько потребуется. Пока я говорю, в Украину прибывает новое британское оружие, включая новые ракеты для MLRS. Мы не успокоимся, пока Украина не одержит победу", – заявила она.

Российский диктатор Владимир Путин пытается оправдать катастрофические неудачи в Украине – для этого он удваивает усилия и посылает на страшную участь еще больше резервистов, заявила Трасс. Он еще больше бряцает оружием, делает еще больше фальшивых заявлений и угроз.

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Она подчеркнула, что РФ никто не угрожал, а в мире идет борьба между автократиями и демократиями.

"Это решающий момент в нашей истории, в истории этой организации и в истории свободы. История 2022 года могла бы стать историей авторитарного государства, которое перебросило танки через границу мирного соседа и поработило его народ. Вместо этого это история о том, как свобода дала отпор. Перед лицом растущей агрессии мы показали, что у нас есть силы действовать и решимость довести дело до конца", – добавила Трасс.

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Марко Сировой

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