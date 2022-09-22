Зеленский: Россия хочет войны, но не сможет остановить ход истории

Россия хочет войны, но не сможет остановить ход истории. Об этом заявил президент Владимир Зеленский в выступлении на Генассамблее ООН.

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Президент отметил, что из Москвы доносятся разные слова о якобы готовности к переговорам.

"Наверняка вы слышали разные слова из Москвы о переговорах. Вроде бы они к ним готовы. Но. Они говорят о переговорах, но объявляют о мобилизации. Они говорят о переговорах, но объявляют псевдореферендумы на оккупированной территории Украины. Что тогда правда?", – сказал Зеленский.

Он подчеркнул, что правдой являются мобилизация и фейковые референдумы. Это означает, что Россия не хочет мира.

"Россия желает войны. Это верно. Но Россия не сможет остановить ход истории. Человечество и международное право сильнее одного государства-террориста. России придется кончать эту войну. Войну, которую она начала", – сказал Зеленский.

Президент предложил формулу мира, которую выработала Украина.

Формула мира состоит из пяти пунктов:

- наказание за агрессию;

- защита жизни;

- восстановление безопасности и территориальной целостности;

- гарантии безопасности;

- решительность защищаться.

"Если вы внимательно посмотрите на нашу формулу мира, вы увидите, что ее имплементация уже де-факто становится реформой Объединенных Наций. Наша формула универсальна, а значит, объединяет Север и Юг мира", – сказал Зеленский.

Он пояснил, что эта формула призывает и побуждает мировое большинство к расширению представительства тех, кто остался неуслышанным.

"Это дисбаланс, когда вся Африка, вся Латинская Америка, большая часть Азии, вся Центральная и Восточная Европа подчиняются правому вето, которого сами никогда не имели", – заявил президент.

Утром 21 сентября Путин объявил о "частичной" мобилизации в России и о "поддержке" фейковых референдумов на захваченных территориях.

В ходе "частичной" мобилизации якобы будут призваны в общей сложности 300 000 резервистов.

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Наталія Медведєва

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