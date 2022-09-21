Президент Владимир Зеленский отреагировал на планы РФ провести псевдореферендумы на временно оккупированных территориях Украины. В видеообращении в ночь на 21 сентября он заявил, что украинские позиции остаются неизменными, несмотря на "шум и анонсы откуда-то".

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

"Конечно, сегодня достаточно шумные новости из России. Довольно много вопросов по этому поводу, но что, собственно, произошло? Что прозвучало из того, что не звучало раньше? Наши позиции четкие и хорошо известны, и только это должно нас волновать, а не то, что звучит где-то", – заявил Зеленский.

Он отметил, что задание Украины – получить больше поддержки для ВСУ, разведки, Сил спецопераций, СБУ, Нацгвардии, пограничников и всех, кто постепенно восстанавливает территориальную целостность страны.

"Наши позиции не меняются от шума и любых анонсов откуда-то. И имеем в этом полную поддержку наших партнеров", – сказал Зеленский.

Президент отметил, что сейчас Украину поддерживают не только партнеры, но и государства, которые пытались держаться в стороне.

"Будут шаги в поддержку Украины в таких обстоятельствах и от ключевых международных объединений. Так что сохраняем давление. Сохраняем единство. Защищаем Украину. Освобождаем нашу землю. И не проявляем никакой слабости", – добавил Зеленский, поблагодарив "друзей и партнеров" Украины за массовое и принципиальное осуждение попыток РФ "разыграть очередные псевдореферендумы".

По данным пропагандистских росСМИ, оккупанты планируют провести с 23 по 27 сентября псевдореферендумы о "присоединении к России" временно оккупированных территорий Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей.

Представители США, Германии, Эстонии, Канады, многих других стран и НАТО заявили, что никогда не признают "референдумы", а в случае их проведения усилят санкционное давление на РФ и военную поддержку Украины.

Читайте также: "Путину пора переписывать речь". Россия готовит фейковые референдумы: будет ли мобилизация

Оксана Житнюк

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.