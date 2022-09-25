Российские оккупанты "подвели" итоги фейковых референдумов на оккупированных территориях Украины еще в начале сентября. Об этом сообщает Служба безопасности и публикует перехват соответствующего разговора.
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Как отмечается, абсолютно незаконное "голосование", анонсированное захватчиками с 23 по 27 сентября, проводится для создания нужной им картинки на росТВ.
Об этом свидетельствует имеющаяся в распоряжении СБУ информация, а также телефонные разговоры жителей временно оккупированных территорий, имеющих родственников в "руководстве ЛДНР".
"Мне сестра позвонила: у них друзья, ну их, получаются, кумовья… Дочь работает в министерстве социальной политики ДНР. Она все знает. Она сказала: "Еще в начале сентября были подписаны документы о вхождении ДНР в административных границах Донецкой и Луганской области, вхождении их в состав Российской Федерации". Все", – рассказывает украинка своей знакомой, пребывающей на временно оккупированной территории.
Женщины жалуются, что Россия уничтожает местное население. Фальсифицируя результаты "псевдореферендумов", они подвергают простых людей риску смерти.
"Наши будут это, Украина будет бить, отбивать. А эти будут говорить о том, что это территория России и тоже будут гатить, и все", – резюмирует собеседница.
- 21 сентября российский диктатор Владимир Путин объявил о "частичной" мобилизации в России и о "поддержке" фейковых референдумов на захваченных территориях.
- Президент Владимир Зеленский отреагировал на планы РФ провести псевдореферендумы – заявил, что украинские позиции остаются неизменными, несмотря на "шум и анонсы откуда-то".
- 22 сентября стало известно, что оккупанты из-за нехватки желающих участвовать в псевдореферендумах, решили дать "право голоса" подросткам.
- 23 сентября оккупанты начали псевдореферендумы.
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