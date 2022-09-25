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Украина запросила срочное заседание Совбеза ООН из-за фиктивных референдумов оккупантов

Цей матеріал також доступний українською
25.09.2022, 09:03
Украина запросила срочное заседание Совбеза ООН из-за фиктивных референдумов оккупантов - Фото
Совет безопасности ООН (Иллюстративное фото: EPA)

Украина запросила срочное заседание Совета безопасности ООН в связи с псевдореферендумами, которые российские захватчики проводят на временно оккупированных территориях. Об этом сообщил в Twitter спикер министерства иностранных дел Олег Николенко.

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"Украина запросила срочное заседание Совета безопасности ООН по поводу фиктивных референдумов России на оккупированных территориях Украины", – говорится в сообщении.

Спикер МИД подчеркнул, что Россия должна быть привлечена к ответственности за дальнейшие попытки изменить международно признанные границы Украины в нарушение Устава ООН.

Читайте также: Главы МИД стран G7: Любые референдумы на оккупированной территории Украины – фикция

Наталія Медведєва
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