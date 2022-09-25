Украина запросила срочное заседание Совбеза ООН из-за фиктивных референдумов оккупантов
25.09.2022, 09:03
Совет безопасности ООН (Иллюстративное фото: EPA)
Украина запросила срочное заседание Совета безопасности ООН в связи с псевдореферендумами, которые российские захватчики проводят на временно оккупированных территориях. Об этом сообщил в Twitter спикер министерства иностранных дел Олег Николенко.
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"Украина запросила срочное заседание Совета безопасности ООН по поводу фиктивных референдумов России на оккупированных территориях Украины", – говорится в сообщении.
Спикер МИД подчеркнул, что Россия должна быть привлечена к ответственности за дальнейшие попытки изменить международно признанные границы Украины в нарушение Устава ООН.
- 21 сентября российский диктатор Владимир Путин объявил о "частичной" мобилизации в России и о "поддержке" фейковых референдумов на захваченных территориях.
- Президент Владимир Зеленский отреагировал на планы РФ провести псевдореферендумы – заявил, что украинские позиции остаются неизменными, несмотря на "шум и анонсы откуда-то".
- 22 сентября стало известно, что оккупанты из-за нехватки желающих участвовать в псевдореферендумах, решили дать "право голоса" подросткам.
- 23 сентября оккупанты начали псевдореферендумы.
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