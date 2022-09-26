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Оккупированные земли не станут российскими, у Украины полное право забрать их – Блинкен

Цей матеріал також доступний українською
26.09.2022, 11:53
Оккупированные земли не станут российскими, у Украины полное право забрать их – Блинкен - Фото
Энтони Блинкен (Фото: EPA)

Временно оккупированные территории Украины никогда не будут признаны российскими, украинцы имеют полное право забрать их. Об этом сказал госсекретарь США Энтони Блинкен в интервью CBS News.

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Блинкен подтвердил, что считает фейком так называемые "референдумы" во временно оккупированных частях областей Украины.

"Эти так называемые выборы – фикция, и точка. Они приходят. Они ставят марионеточные правительства, местные органы власти. И тогда они приступают к голосованию, которым они в любом случае будут манипулировать", – сказал госсекретарь США.

Он подчеркнул, что Кремль хочет попытаться объявить захваченные территории российскими, но это никогда не будет признано законным.

"Они никогда не будут признаны таковыми. И украинцы имеют полное право забрать их", – сказал Блинкен.

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Наталія Медведєва
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война псевдореферендум Энтони Блинкен
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