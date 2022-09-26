Оккупированные земли не станут российскими, у Украины полное право забрать их – Блинкен
Временно оккупированные территории Украины никогда не будут признаны российскими, украинцы имеют полное право забрать их. Об этом сказал госсекретарь США Энтони Блинкен в интервью CBS News.
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Блинкен подтвердил, что считает фейком так называемые "референдумы" во временно оккупированных частях областей Украины.
"Эти так называемые выборы – фикция, и точка. Они приходят. Они ставят марионеточные правительства, местные органы власти. И тогда они приступают к голосованию, которым они в любом случае будут манипулировать", – сказал госсекретарь США.
Он подчеркнул, что Кремль хочет попытаться объявить захваченные территории российскими, но это никогда не будет признано законным.
"Они никогда не будут признаны таковыми. И украинцы имеют полное право забрать их", – сказал Блинкен.
- 21 сентября российский диктатор Владимир Путин объявил о "частичной" мобилизации в России и о "поддержке" фейковых референдумов на захваченных территориях.
- Президент Владимир Зеленский отреагировал на планы РФ провести псевдореферендумы – заявил, что украинские позиции остаются неизменными, несмотря на "шум и анонсы откуда-то".
- 22 сентября стало известно, что оккупанты из-за нехватки желающих участвовать в псевдореферендумах решили дать "право голоса" подросткам.
- 23 сентября оккупанты начали псевдореферендумы.
- По данным СБУ, Кремль "подвел итоги" еще в начале сентября.
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