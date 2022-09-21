Блинкен о "референдумах" и возможной мобилизации в РФ: Россия терпит поражение на поле боя

Государственный секретарь США Энтони Блинкен заявил, что проведение псевдореферендумов на временно оккупированных территориях и возможная мобилизация в РФ — это признак неудачи России. Об этом он сказал во время выступления в ООН, цитирует его CNN.

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По его словам, российский диктатор Владимир Путин продолжает продвигать фальшивые "референдумы", а также рассматривает возможность мобилизации дополнительных резервных сил, что свидетельствует о его "крайнем презрении и пренебрежении" к ООН.

"Сами принципы, которые мы собрались здесь отстаивать на этой неделе в хартии суверенитета, независимости, территориальной целостности, — это то, на что Россия яростно нападает, в том числе посредством попыток провести эти "референдумы" и положить даже больше сил для захвата суверенной территории Украины", — сказал Блинкен.

Он отметил: неудивительно, что Россия предпринимает подобные шаги сейчас, так как она недавно понесла потери на полях сражений.

"В последние недели мы наблюдаем значительные успехи Украины на своей земле, захваченной российскими войсками с момента начала агрессии 24 февраля. Это также время, когда сама Россия терпит серьезные поражения на поле боя, и даже некоторые из ее ближайших партнеров явно выражают глубокую обеспокоенность по поводу того, что делает Россия, и последствий, которые это имеет для стран по всему миру", — заявил дипломат.

Блинкен повторил, что США никогда не признают фиктивные "референдумы" или любые шаги России по аннексии украинской территории. Он сказал, что важно, чтобы другие страны также разъяснили это.

"Это признак неудачи и слабости России", — резюмировал госсекретарь.

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Дмитро Гриниченко

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