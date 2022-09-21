UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Блинкен о "референдумах" и возможной мобилизации в РФ: Россия терпит поражение на поле боя

Цей матеріал також доступний українською
21.09.2022, 07:54
Блинкен о
Энтони Блинкен (Фото: EPA)

Государственный секретарь США Энтони Блинкен заявил, что проведение псевдореферендумов на временно оккупированных территориях и возможная мобилизация в РФ — это признак неудачи России. Об этом он сказал во время выступления в ООН, цитирует его CNN.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

По его словам, российский диктатор Владимир Путин продолжает продвигать фальшивые "референдумы", а также рассматривает возможность мобилизации дополнительных резервных сил, что свидетельствует о его "крайнем презрении и пренебрежении" к ООН. 

"Сами принципы, которые мы собрались здесь отстаивать на этой неделе в хартии суверенитета, независимости, территориальной целостности, — это то, на что Россия яростно нападает, в том числе посредством попыток провести эти "референдумы" и положить даже больше сил для захвата суверенной территории Украины", — сказал Блинкен.

Он отметил: неудивительно, что Россия предпринимает подобные шаги сейчас, так как она недавно понесла потери на полях сражений. 

"В последние недели мы наблюдаем значительные успехи Украины на своей земле, захваченной российскими войсками с момента начала агрессии 24 февраля. Это также время, когда сама Россия терпит серьезные поражения на поле боя, и даже некоторые из ее ближайших партнеров явно выражают глубокую обеспокоенность по поводу того, что делает Россия, и последствий, которые это имеет для стран по всему миру", — заявил дипломат. 

Блинкен повторил, что США никогда не признают фиктивные "референдумы" или любые шаги России по аннексии украинской территории. Он сказал, что важно, чтобы другие страны также разъяснили это.

"Это признак неудачи и слабости России", — резюмировал госсекретарь. 

Читайте также: Оккупанты назначили даты фейковых референдумов. У Зеленского заявили – ВСУ это не помешает 

Дмитро Гриниченко
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
США война владимир путин псевдореферендум Энтони Блинкен
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Менеджер з продажу (В2С)
Киев Eurosales
Старший дизайнер
Киев Ligamedia
Менеджер з продажу реклами
Киев Ligamedia
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 