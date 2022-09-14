Пентагон о вероятности всеобщей мобилизации в России: Мы продолжим поддерживать Украину

Россияне намерены воевать дальше, а США сосредоточены на дальнейшей поддержке Украины. Об этом на брифинге сообщил спикер Пентагона бригадный генерал Пэт Райдер, комментируя вероятность официального объявления войны Россией и всеобщей мобилизации из-за военных неудач.

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По его словам, он не хочет рассуждать, что Россия планирует делать дальше после успешного контрнаступления Вооруженных Сил Украины.

Он отметил, что россияне продемонстрировали намерения воевать против Украины и продолжать оккупацию территорий.

"Очевидно, что мы, со своей стороны, будем продолжать следить за ситуацией и наше внимание будет по-прежнему сосредоточено на работе с украинцами и международным сообществом, чтобы оказывать им необходимую поддержку", — сказал Райдер.

Генерал заявил, что российский диктатор Владимир Путин может вывести войска из Украины в любой момент, но пока это не произойдет, США продолжат поддерживать Украину.

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Дмитро Гриниченко

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