Пентагон о вероятности всеобщей мобилизации в России: Мы продолжим поддерживать Украину
Россияне намерены воевать дальше, а США сосредоточены на дальнейшей поддержке Украины. Об этом на брифинге сообщил спикер Пентагона бригадный генерал Пэт Райдер, комментируя вероятность официального объявления войны Россией и всеобщей мобилизации из-за военных неудач.
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По его словам, он не хочет рассуждать, что Россия планирует делать дальше после успешного контрнаступления Вооруженных Сил Украины.
Он отметил, что россияне продемонстрировали намерения воевать против Украины и продолжать оккупацию территорий.
"Очевидно, что мы, со своей стороны, будем продолжать следить за ситуацией и наше внимание будет по-прежнему сосредоточено на работе с украинцами и международным сообществом, чтобы оказывать им необходимую поддержку", — сказал Райдер.
Генерал заявил, что российский диктатор Владимир Путин может вывести войска из Украины в любой момент, но пока это не произойдет, США продолжат поддерживать Украину.
- Райдер заявлял, что ВСУ "прекрасно" использовали свои возможности во время контрнаступления в Харьковской области, а российские оккупанты были удивлены действиями украинских воинов.
- Российские оккупанты в ответ на поражения в Харьковской области нанесли удары по критической инфраструктуре, но это было ожидаемо, заявили в Белом доме.
- Директор Центрального разведуправления США Уильям Бернс заявил, что "не стал бы недооценивать возможности и мужество украинцев", комментируя контрнаступление ВСУ.
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