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Пентагон о вероятности всеобщей мобилизации в России: Мы продолжим поддерживать Украину

Цей матеріал також доступний українською
14.09.2022, 08:46
Пентагон о вероятности всеобщей мобилизации в России: Мы продолжим поддерживать Украину - Фото
Владимир Путин и Сергей Шойгу (Фото: EPA)

Россияне намерены воевать дальше, а США сосредоточены на дальнейшей поддержке Украины. Об этом на брифинге сообщил спикер Пентагона бригадный генерал Пэт Райдер, комментируя вероятность официального объявления войны Россией и всеобщей мобилизации из-за военных неудач.

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По его словам, он не хочет рассуждать, что Россия планирует делать дальше после успешного контрнаступления Вооруженных Сил Украины.

Он отметил, что россияне продемонстрировали намерения воевать против Украины и продолжать оккупацию территорий. 

"Очевидно, что мы, со своей стороны, будем продолжать следить за ситуацией и наше внимание будет по-прежнему сосредоточено на работе с украинцами и международным сообществом, чтобы оказывать им необходимую поддержку", — сказал Райдер.

Генерал заявил, что российский диктатор Владимир Путин может вывести войска из Украины в любой момент, но пока это не произойдет, США продолжат поддерживать Украину. 

Читайте также: Байден о контрнаступлении Украины: Есть значительный прогресс, но я думаю, что это надолго 

Дмитро Гриниченко
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пентагон война мобилизация в россии Пэт Райдер
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