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Байден о контрнаступлении Украины: Есть значительный прогресс, но я думаю, что это надолго

Цей матеріал також доступний українською
14.09.2022, 06:32
Байден о контрнаступлении Украины: Есть значительный прогресс, но я думаю, что это надолго - Фото
Джо Байден (Фото: EPA)

Президент США Джо Байден прокомментировал контрнаступление Вооруженных Сил Украины в Харьковской области. Об этом сообщает Reuters.

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По его словам, украинские воины добились "значительного прогресса" в контрнаступлении, однако оно будет продолжаться долго.

Также Байдену задали вопрос, достигла ли Украины переломного момента в войне с Россией, на который он ответил, что "об этом трудно сказать". 

С  6 сентября в результате наступления ВСУ в Харьковской области освобождено более 3800 кв. км территории, более 300 населенных пунктов и около 150 000 украинцев, замминистра обороны Анна Маляр заявила, что реальные цифры освобожденных территорий — почти вдвое больше. 

Читайте также: ВСУ освободили уже почти 6000 кв. км территории Украины – Маляр

Дмитро Гриниченко
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США война джо байден контрнаступление ВСУ
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