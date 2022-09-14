Байден о контрнаступлении Украины: Есть значительный прогресс, но я думаю, что это надолго
Президент США Джо Байден прокомментировал контрнаступление Вооруженных Сил Украины в Харьковской области. Об этом сообщает Reuters.
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По его словам, украинские воины добились "значительного прогресса" в контрнаступлении, однако оно будет продолжаться долго.
Также Байдену задали вопрос, достигла ли Украины переломного момента в войне с Россией, на который он ответил, что "об этом трудно сказать".
С 6 сентября в результате наступления ВСУ в Харьковской области освобождено более 3800 кв. км территории, более 300 населенных пунктов и около 150 000 украинцев, замминистра обороны Анна Маляр заявила, что реальные цифры освобожденных территорий — почти вдвое больше.
- Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный прокомментировал контрнаступление. "Нам очень тяжело, но мы продвигаемся вперед. Благодарны согражданам, которые помогают и ждут нас", — заявил генерал.
- Директор Центрального разведуправления США Уильям Бернс заявил, что "не стал бы недооценивать возможности и мужество украинцев", комментируя контрнаступление ВСУ.
- Британская разведка заявила, что ВСУ застали врасплох армию России неожиданным наступлением в Харьковской области.
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