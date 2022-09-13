В Минобороны пообещали раскрыть все детали освобождения Харьковской области 14 сентября

Замминистра обороны Анна Маляр заявила, что информация об освобождении более 300 населенных пунктов в Харьковской области, которую она озвучила ранее является неполной и пообещала назвать полную цифру 14 сентября. Об этом она написала в Telegram.

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По ее словам, в Балаклее она сообщила, что с 6 сентября в результате наступления Вооруженных Сил Украины в Харьковской области освобождено более 3800 кв. км территории, более 300 населенных пунктов и около 150 000 украинцев.

Маляр отметила, что это подтвержденные данные с учетом стабилизационных мероприятия, но реальная цифра освобожденных территорий в Харьковской, а реальная цифра почти в два раза больше.

Замминистра пообещала обнародовать обновленные данные 14 сентября.

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Дмитро Гриниченко

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