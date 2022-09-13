В Минобороны пообещали раскрыть все детали освобождения Харьковской области 14 сентября
Замминистра обороны Анна Маляр заявила, что информация об освобождении более 300 населенных пунктов в Харьковской области, которую она озвучила ранее является неполной и пообещала назвать полную цифру 14 сентября. Об этом она написала в Telegram.
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По ее словам, в Балаклее она сообщила, что с 6 сентября в результате наступления Вооруженных Сил Украины в Харьковской области освобождено более 3800 кв. км территории, более 300 населенных пунктов и около 150 000 украинцев.
Маляр отметила, что это подтвержденные данные с учетом стабилизационных мероприятия, но реальная цифра освобожденных территорий в Харьковской, а реальная цифра почти в два раза больше.
Замминистра пообещала обнародовать обновленные данные 14 сентября.
- Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный прокомментировал контрнаступление. "Нам очень тяжело, но мы продвигаемся вперед. Благодарны согражданам, которые помогают и ждут нас", — заявил генерал.
- Директор Центрального разведуправления США Уильям Бернс заявил, что "не стал бы недооценивать возможности и мужество украинцев", комментируя контрнаступление ВСУ.
- Британская разведка заявила, что ВСУ застали врасплох армию России неожиданным наступлением в Харьковской области.
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