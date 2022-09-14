Белый дом о том, каким будет ответ Путина на поражения: Мы видели удары по инфраструктуре
Российские оккупанты в ответ на поражения в Харьковской области нанесли удары по критической инфраструктуре, но это было ожидаемо. Об этом на брифинге сообщил координатор стратегической коммуникации Совета по нацбезопасности США Джон Кирби.
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На вопрос о том, какие есть опасения у США и союзников насчет того, что российский диктатор Владимир Путин в ответ на поражения в Украине может обострить ситуацию, он сказал, что россияне после успешного контрнаступления Украины ударили по некоторым объектам инфраструктуры.
"Похоже, они в основном охотились за энергосистемой. Смешанный успех, я думаю. Не все их удары поражают цели или, по крайней мере, наносят максимальный ущерб инфраструктуре", — сказал Кирби.
Он отметил, что США ожидали подобных действий оккупантов в ответ на контрнаступление.
Представитель Белого дома заявил, что неизвестно, какими будут следующие шаги противника, поскольку Вооруженные Силы Украины продолжают наступление на востоке и юге.
- Ранее Кирби заявил, что Путин не хочет прекращать войну против Украины, хотя президент США Джо Байден выступает за дипломатическое решение.
- Он отмечал, что Путина внутри РФ уже критикуют не только оппозиционеры, но и муниципальные чиновники.
- ВСУ достигли "быстрого и ошеломляющего успеха" в ходе наступления в Харьковской области, но впереди предстоит битва на юге, сказал Кирби в эфире программы "Good Morning America".
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