Белый дом о том, каким будет ответ Путина на поражения: Мы видели удары по инфраструктуре

Российские оккупанты в ответ на поражения в Харьковской области нанесли удары по критической инфраструктуре, но это было ожидаемо. Об этом на брифинге сообщил координатор стратегической коммуникации Совета по нацбезопасности США Джон Кирби.

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На вопрос о том, какие есть опасения у США и союзников насчет того, что российский диктатор Владимир Путин в ответ на поражения в Украине может обострить ситуацию, он сказал, что россияне после успешного контрнаступления Украины ударили по некоторым объектам инфраструктуры.

"Похоже, они в основном охотились за энергосистемой. Смешанный успех, я думаю. Не все их удары поражают цели или, по крайней мере, наносят максимальный ущерб инфраструктуре", — сказал Кирби.

Он отметил, что США ожидали подобных действий оккупантов в ответ на контрнаступление.

Представитель Белого дома заявил, что неизвестно, какими будут следующие шаги противника, поскольку Вооруженные Силы Украины продолжают наступление на востоке и юге.

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Дмитро Гриниченко

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